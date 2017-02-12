جاده های خراسان رضوی مه گرفته و لغزنده اند

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه بارش برف و باران در اغلب جاده های خراسان رضوی، هم اکنون بسیاری از جاده ها با لغزندگی و محدودیت دید همراه هستند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده های خراسان رضوی به علت بارش های صورت گرفته، افزود: هم اکنون در مسیر مشهد- نیشابور، آزادراه شهید شوشتری، گردنه شریف آباد، ابرش و دیزباد در مسیر نیشابور نیز مه غلیظ و محدودیت دید گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با اشاره به وجود مه گرفتگی و کاهش دید در جاده ها ادامه داد: در مسیر مشهد- کلات در گردنه گوجْگی علاوه بر لغزندگی به سبب بارش برف، سطح جاده ها مه گرفته اند و رانندگان با محدودیت دید ۵۰ متر مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه ۵۱ گردنه در راه های شهری به طول ۵۴۵ کیلومتر و ۱۷۲ گردنه در راه های روستایی به طول ۵۷۴ کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارد، گفت: در گردنه رباط سفید و خماری در مسیر مشهد- تربت حیدریه و گردنه مزداوند در مسیر سرخس نیز مه غلیظ گزارش شده و سایر مسیرها نیز بارش باران و لغزندگی سطح جاده در آن ها جریان دارد.

امیدوار با بیان اینکه خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۴۸۳ کیلومتر راه دارد که ۶ هزار و ۳۳۱ کیلومتر آن راه های بین شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر راه روستایی است، عنوان کرد: هم اکنون تمام جاده های استان باز است و حرکت در آن ها جریان دارد، ولی رانندگان باید با دقت رانندگی کنند.