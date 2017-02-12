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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

آغاز همه پرسی در سوئیس / اعطای احتمالی ملیت به نسل سوم مهاجران

آغاز همه پرسی در سوئیس / اعطای احتمالی ملیت به نسل سوم مهاجران

مردم سوئیس روز یکشنبه آینده به لایحه دولت برای تسهیل در روند اعطای ملیت به نسل سوم مهاجران رأی می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، نتیجه این همه پرسی تعیین می کند که نوه یک فرد مهاجر با ملیت سوئیسی می تواند بدون اعمال سختگیری های زیاد، ملیت این کشور را به دست آورد یا نه.

بیش از ۲۵ هزار مهاجر نسل سومی سوئیس تکلیف شان با این قانون روشن خواهد شد که عمدتا آنها اتباع کشورهای ایتالیا، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان هستند.

مخالفان طرح پیشنهادی دولت که بیشتر از طرفداران احزاب پوپولیست راستگرا هستند، در کارزار انتخاباتی خود به طور ویژه از آنچه که «خطر رشد بنیادگرایی اسلامی» نامیده می شود، سخن گفته اند.

آخرین نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد که ۶۶ درصد شهروندان سوئیسی به این قانون مهاجرتی موافق و ۳۳ درصد مخالفت هستند.

کد مطلب 3905383

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