جهاد دانشگاهی هیچ فعالیت تحقیقاتی در منطقه کولغان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاددانشگاهی هرمزگان، حمید یاسی پورطهرانی در خصوص همکاری با موسسه تحقیقاتی آل یاسین خلیج فارس، افزود: در تاریخ هشتم مردادماه سال ۱۳۹۴ قرارداد مشاوره ای به مدت ۴ ماه فی مابین شرکت مذکور و جهاد دانشگاهی هرمزگان منعقد شد.

یاسی‌پور طهرانی با بیان این که در این قرارداد جهاد دانشگاهی هرمزگان به عنوان مشاور، می بایست طرح مطالعه و بررسی طرح احداث شهرک توریستی و آب درمانی آل یاسین را برای میراث فرهنگی تهیه و ارائه کند، اضافه کرد: در این پروژه جهاد دانشگاهی استان هیچ گونه دخالت یا مسولیتی نداشته و شرکت مجری مذکور تنها در ابتدای فعالیت خود در این طرح درخواست مشاوره از جهاد داشت که آن هم به دلیل عدم تحقق تعهدات و نیز منقضی شدن زمان قرارداد در عمل هیچ گونه همکاری با شرکت مذکور عملیاتی نشد.

وی در پایان ضمن تسلیت به بازماندگان این ضایعه دردناک از آمادگی نهاد جهاد دانشگاهی برای هرگونه کمک انسان دوستانه در این زمینه خبر داد و از مسئولین و افرادی که به نوعی درجریان این واقعه به اظهار نظر پرداخته یا می پردازند درخواست کرد تا در درج عناوین دقت لازم را به خرج دهند.