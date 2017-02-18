شرحی بر ۱۴ میلیارد سال تکامل کیهانی

به گزارش خبرنگار مهر، جهان‌هستی چگونه به وجود آمد؟ حیات چیست؟ آیا حیات برون‌منظومه‌ای هوشمندی نیز هست؟ پاسخ درست این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر که ذهن آدمی را از بدو تولّد به چالش می‌کشند، تنها از راه علم و نوعی خیال‌پردازی هوشمندانه که در ذات علم نهفته است ممکن می‌شود.

کتاب «راز آفرینش جهان هستی» یکی از آثاری است که می‌کوشد تا داستان شگفتی‌های ناگفته را بازگو کند، آن هم به روش علمی و بهره‌گیری از دانش‌های گوناگون بشری به زبانی که عامّه مردم آن را درک کنند. هرچند درک مبانی و ساز و کارهای رشته‌های مختلف علم خود تخصصّ می‌خواهد، نویسندگان این کتاب به طرزی اعجازبرانگیز و باورنکردنی دستاوردهای علوم کیهانی را، گاهی با بذله‌گویی و گاهی هم با آوردن قطعاتی از ادبیّات جهان، خواندنی و دلچسب کرده‌اند.

در این کتاب از منشاء جهان‌هستی و طبیعت آن – از پادمادّه، مادّه تاریک و انرژی تاریک، تا امکان وجود چندجهان؛ چگونگی سازمان‌دهی جهان‌هستی؛ منشاء ستارگان؛ نگرشی نوین به جدول تناوبی عناصر؛ منشاء سیّارات، از جمله بحث گیرایی درباره امکان حیات در سیّارات برون منظومه شمسی؛ و منشاء خود حیات سخن رفته است.

کتاب «راز آفرینش جهان هستی» نوشته مشترک نیل تایسن دانلد گلداسمیت به قیمت ۱۵۰ هزار تومان با ترجمه جمیل آریایی از سوی انتشارات مازیار منتشر شده است.