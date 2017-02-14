وقف یک واحد مسکونی به نیت امور قرآنی در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امینی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهارد گفت: با مشاوره های صورت گرفته توسط اداره اوقاف این شهرستان یک واحد مسکونی به متراژ ۸۰ متر مربع در سالگرد سی و هشتمین پیروزی انقلاب اسلامی وقف شد.

این مسئول افزود: این واقف گرانقدر در اقدامی خداپسندانه این موقوفه را با نیت خیرات و مبرات با اولویت قرآن ، حوزه علمیه ، فقرا و آستان مقدس امامزادگان شهرستان اشتهارد و ... وقف کرد.

وی بیان کرد: واقف نیک اندیش این واحد مسکونی خانم بتول سلیمانی است.

امینی یادآور شد:یکی از خصوصیات انسان مؤمن تخصیص دادن قسمتی از مالش برای نیازمندان است و یکی از بهترین نوع تخصیص مال، وقف است که انسان مؤمن قسمتی از مالش را در جهت رفع مشکل اجتماع و نیازمندان وقف می‌کند.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهارد خاطرنشان کرد:مهمترین رسالت ما جلب اعتماد مردم و واقفین و احیاء سنت حسنه وقف است تا اعتماد مردم به این نهاد همچنان جلب و نیت ها برآورده شود.