سه شرط بانک مسکن برای سازندگان مسکن مهر الزامی نیست/شروط تعدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مسکن در واکنش به گزارش «سه سنگ پیش پای وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر» که امروز در خبرگزاری مهر منتشر شد، اعلام کرد که وجود سه شرط بانک مسکن برای سازندگان مسکن مهر(هیچ پیمانکاری نباید چک برداشتی داشته باشد، باید مفاصا حساب مالیاتی خود را تا سال ۹۴ پرداخت کرده باشد، حسابرسی فعالیت‌های مالی پیمانکارهم تا سال ۹۴ تکمیل و تایید شده باشد) الزامی نیست.

این درحالی است که به گفته انبوه سازان و سازندگان طرح مسکن مهر، شعب این بانک در شهرهای مختلف، دارابودن این سه شرط برای سازندگان الزامی می‌دانند.

البته برخی انبوه سازان در گفتگو با مهر اعلام کردند که از عصر دیروز و با رایزنی های انجام شده با بخش اعتبارات بانک مسکن، قرار است گام هایی برای تعدیل یا حذف این سه شرط برداشته شود.

متن جوابیه بانک مسکن بدین شرح است:

با عنایت به مطلب درج شده در آن خبرگزاری محترم در ۲۶ بهمن ماه سال جاری با عنوان «سه سنگ پیش پای وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر» به استحضار می‌رساند در بخشنامه شماره ۶۳/۴۰/ن اداره کل تسهیلات تبصره‌ای بانک مسکن که به تمامی شعب این بانک ابلاغ شده است تاکید گردیده که در پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی الزامی به اخذ گواهی ماده ۱۸۶، صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم وجود بدهی معوق و چک برگشتی وجود ندارد.

ضمن اینکه بانک مسکن به منظور تاکید بر این مضووع و رفع هرگونه ابهام، مجددا طی نامه عمومی به شماره ۶۳/۹/۴۴۹۶ به تمامی شعب این بانک اعلام نموده است که با توجه به اینکه قرارداد متمم پیرو قرارداد مشارکت مدنی اولیه می‌باشد؛ لذا در مقطع انعقاد قرارداد متمم اخذ استعلام‌های مربوط به چک برگشتی، بدهی معوق، استعلام ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم، صورت‌های مالی حسابرسی شده و ... در صورتی که در مقطع انعقاد قرارداد اخذ شده باشد مورد نیاز نیست.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام گردد.