برانکو تمام بازیکنان پرسپولیس را به اردو فرا خواند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ در پایان تمرین امروز به غیر از سید جلال حسینی و کمال کامیابی‌نیا که از بازی با سپاهان محروم هستند، تمامی نفرات را برای اردوی فردا چهارشنبه فراخواند.

سرمربی سرخپوشان علیرضا بیرانوند، رادو شوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، حسین ماهینی، صادق محرمی، محمد امین آرام طبع، محسن ربیع‌خواه، رامین رضائیان، مهدی طارمی، علی علیپور، محسن مسلمان، سروش رفیعی، سامان نریمان جهان، احسان علوان‌زاده، حمیدرضا طاهرخانی، وحید امیری، حامد آقایی، فرشاد احمدزاده، رضا کرملاچعب، محمد انصاری و شهاب کرمی را در فهرست اردو قرار داده است که محمد انصاری فردا چهارشنبه قرار است پس از ضربه‌ای که به سرش وارد شد، در تمرین شرکت کند تا وضعیت او برای حضور در بازی با سپاهان بررسی شود.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا از ساعت ۱۱ آخرین تمرین خود پیش از بازی با سپاهان را در ورزشگاه شهید کاظمی انجام خواهد داد. اعضای تیم ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه ناهار را در هتل المپیک صرف می‌کنند و وارد اردوی پیش از بازی می‌شوند.

پرسپولیس در دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر، روز پنجشنبه از ساعت ۱۷:۱۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی به میدان خواهد رفت و بلیت فروشی این مسابقه هم کنون از طریق الکترونیک در جریان است.