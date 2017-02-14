واژگونی اتوبوس ۴ کشته و ۲۴ مجروح برجای گذاشت

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه مرگبار، توضیح داد: ساعت ۳:۵۰ دقیقه بامداد سه شنبه یک فقره واژگونی اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۴۵ محور قوچان به چناران(بعد از دوربرگردان روستای حکیم آباد) به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله تیم هایی از عوامل انتظامی و پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های ماموران پاسگاه انتظامی سیدآباد مشخص شد یک دستگاه اتوبوس ولوو که از ساری به مقصد مشهد در حرکت بوده از جاده منحرف و واژگون شده است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: در این حادثه چهار تن از هموطنان (۳ مرد ۳۵، ۴۱ و ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله) به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و ۲۴ نفر از مسافران اتوبوس نیز مجروح و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: کارشناس پلیس راه، در بررسی اولیه، علت حادثه را لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام داشته، لیکن تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.