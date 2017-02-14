پژو ۲۰۶ با ۹ میلیون تومان خلافی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی گفت: در راستای اجرای طرح های ضربتی برخورد با تخلفات رانندگی، مأموران پلیس راه یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ را به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز در آزاد راه تهران - پردیس متوقف و نسبت به بررسی مدارک و استعلام وضعیت خودرو اقدام کردند.

وی ادامه داد: با بررسی و استعلام سوابق آن مشخص شد که این خودرو دارای ۲۲۰ فقره تخلف به مبلغ ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان به ماده قانونی توقیف خودروهای با خلافی بیش از یک میلیون تومان اشاره و بیان کرد: در راستای اجرای بند هشت قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به یک میلیون تومان برسد پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، دستور توقیف خودرو صادر و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.