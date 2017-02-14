به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۰ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۳۹۷) با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

سهمیه مناطق مختلف جهان برای این رقابت ها به قرار زیر است:

نورسیکا: پنج تیم

آسیا: چهار تیم

آفریقا: سه تیم

آمریکای جنوبی: دو تیم

اروپا: ۱۰ تیم

تاکنون حضور چهار تیم در این رقابت ها قطعی شده است. لهستان به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۴، ایتالیا و بلغارستان میزبان سال ۲۰۱۸ از منطقه اروپا و تیم ملی والیبال برزیل به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۵ آمریکا جنوبی چهار تیم قطعی شده هستند.

قاره آسیا چهار سهمیه در مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد و ۲۳ کشور برای حضور در مسابقات انتخابی اعلام آمادگی کردند که ۹ تیم از آسیای میانه، ۴ تیم از اقیانوسیه، ۵ تیم از شرق آسیا، دو تیم از غرب آسیا و ۳ تیم از جنوب شرقی آسیا هستند.

مسابقات انتخابی قاره آسیا در دو مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست رقابت ها در پنج منطقه پیگیری می شود و تیم های قهرمان به همراه تیم های ایران، استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و چین که از برترین تیم‌های آسیا هستند بدون مسابقات مقدماتی در این رقابت ها شرکت می کنند.

تاکنون تایلند و نیوزلند به ترتیب با کسب مقام قهرمانی در مناطق جنوبی شرقی و اقیانوسیه صعودشان به مرحله نهایی قاره آسیا قطعی شده است و رقابت سه منطقه دیگر هنوز برگزار نشده است.

در منطقه آسیای مرکزی تیم های هند، پاکستان و قزاقستان به میزبانی قرقیزستان به مصاف یکدیگر می روند تا قهرمان این منطقه نیز مجوز مرحله نهایی دریافت کند. این منطقه آسیا تنها منطقه ای است که مسابقات انتخابی اش در سه مرحله برگزار شد.

در منطقه غرب آسیا نیز دو تیم قطر و امارات برای سهمیه این منطقه در مرحله نهایی با هم مسابقه خواهند داد که هنوز زمان این دیدار مشخص نشده است و در منطقه شرق آسیا نیز جدال بین دو تیم چین تایپه و ماکائو آخرین سهمیه مرحله نهایی انتخابی جهان در قاره آسیا را مشخص می کند.

مرحله دوم یا نهایی مسابقات والیبال انتخابی جهان در قاره آسیا با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار می شود که گروه (A) به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه (B) به میزبانی استرالیا رقابت های خود را یگیری خواهند کرد.

تیم ژاپن (تیم دوم رنکینگ جهان در آسیا) در گروه B به میزبانی استرالیا و تیم چین (به عنوان سوم رنکینگ جهان در آسیا) در گروه A به میزبانی ایران قرار دارند. دیگر کشورها به همین ترتیب بر اساس رتبه و به صورت یکی در میان در دو گروه قرار می گیرند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی و کنفدراسیون والیبال آسیا رقابت های گروه یک مرحله نهایی از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه سال ۹۶ به میزبانی ایران برگزار می شود و مسابقات مرحله نهایی گروه دوم نیز از ۲۱ تا ۲۵ تیرماه سال آینده در استرالیا پیگیری خواهد شد.