کشف ۲۸۰۰۰ عدد مواد محترقه قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" اظهار داشت: روز گذشته اکیپی از ماموران یگان امداد حین گشت زنی در حاشیه شهر کرمانشاه به فردی حدوداً ۳۰ ساله که رفتار مشکوکی داشت، مظنون و به وی نزدیک شدند اما متهم به محض دیدن ماموران با رها کردن کیسه بزرگی که در دست داشت، اقدام به فرار کرد.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از طی مسافتی متهم را دستگیر کردند و در بررسی از کیسه وی، ۲۸ هزار عدد انواع مواد آتش زا کشف کردند و متهم را به مقر پلیس انتقال دادند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این محموله به صورت قاچاق از شهرستان های مرزی وارد شده بود و متهم قصد توزیع آن در سطح شهر کرمانشاه را داشت، یادآور شد: تمامی موادمحترقه کشف شده غیر استاندارد و خطرناک بوده اند.

سرهنگ شیرزادی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات قضائی شد.

مجازات، حبس و حضور پلیسی به تنهایی در کاهش جرایم اثر گذار نیست

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، با بیان اینکه رفاقت و مهربانی با مردم اولویت کار پلیس است، گفت: پلیس همچون مردم از وقوع جرایم ناراحت و نگران است، اما همه باید بدانند که عوامل مختلفی بر وقوع جرایم مؤثر است و تنها مجازات، حبس و حضور پلیسی در کاهش آنها اثرگذار نیست.

سردار "منوچهر امان‌اللهی" با اشاره به اینکه وضعیت امنیتی استان بر اساس عملکرد نیروی انتظامی در سال های اخیر بهبود یافته اما احساس امنیت در جامعه پایین است، عنوان کرد: این احساس ناامنی در برخی از موارد ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی، مرزنشینی، عقاید و مسائل قومیتی دارد که ناخودآگاه سبب تقویت این احساس می‌شود، از طرفی نحوه پرداختن به موضوعات توسط دستگاه ها و متولیان و فضای حاکم نیز بر این مقوله مؤثر است.

مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه استان کرمانشاه در موضوعات امنیتی و انتظامی در مقایسه با استان های هم گروه خود، وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: پلیس همچون مردم از وقوع جرایم ناراحت و نگران است، اما همه باید بدانند که عوامل مختلفی بر وقوع جرایم تأثیرگذار است و تنها مجازات، حبس و حضور پلیسی در کاهش آنها تأثیرگذار نیست.

وی حاشیه‌نشینی، معضلات اجتماعی و بیکاری را تبعاتی برای جامعه دانست و گفت: باید به صورت عالمانه و صحیح به آن پرداخته شود، به طور طبیعی کار نیروی انتظامی نیز کامل نیست و برخی موارد برای ما تمرین است تا خدمات نیروی انتظامی کاملتر شود.

جهت‌دهی به قضاوت افراد نسبت به رویدادهای اجتماعی توسط رسانه‌ها

فرمانده انتظامی استان به ارتباط میان رسانه‌ها و ایجاد احساس امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: رسانه در جامعه امروز دارای جایگاه مهمی است و باید هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها و رسانه های همراه با نظام وجود داشته باشد؛ اگر رسانه ها در مسائل مختلف به شیوه صحیح وارد نشوند به‌طور طبیعی این کوتاهی می‌تواند عوارض حاد و منفی نیز به ‌دنبال داشته باشد، به‌صورت عمومی قضاوت افراد و اقشار نسبت به موضوعات و رویدادهای اجتماعی توسط رسانه‌ها جهت‌دهی می‌شود و این جهت‌دهی چنانچه متناسب با واقعیت های جامعه نباشد نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه اثر منفی نیز خواهد گذاشت.

وی به موضوع مسئول‌سازی سایر دستگاه ها و نهادها در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در مجموع همکاری و هماهنگی ادارات در استان کرمانشاه در این زمینه مناسب است و تعامل خوبی وجود دارد، اما کاهش و پیشگیری از وقوع جرم، ‌ تابع مسائل مختلف و برخی محدودیت ها و تنگناها و عدم تناسب توان دستگاه ها و وضع موجود و برخی مشکلات است و امکان دارد در برخی موارد توقعات مردم برآورده نشود.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: متأسفانه بیش از ۷۰ درصد افرادی که به جرم های مختلف از جمله سرقت دستگیر شده‌اند فاقد شغل مشخص و بیشتر آنها بیکار هستند، لذا بین بیکاری و وقوع جرم ارتباط حتمی و جدی وجود دارد و ریشه بسیاری از جرایم به ویژه جرایم خرد بیکاری است از این رو واحدی در پلیس امنیت عمومی راه‌اندازی شده که به صورت هفتگی و ماهیانه اینگونه موارد را در مرکز استان و شهرستان پیگیری می‌کند که عاملان اغلب این رخدادها شناسایی و دستگیر و سپس برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رفاقت و مهربانی با مردم اولویت کار پلیس است

وی اظهار داشت: متأسفانه چون در اینگونه جرایم موضوعات عشیره‌ای و خانوادگی وجود دارد و به جهت اینکه به سازش طرف‌ها منجر می‌شود مجازات و برخوردهای قضائی تعیین شده خیلی بازدارنده نیست، اما اخیراً این موضوع در جلسه شورای تأمین استان مطرح شد تا برای اجرای اقدامات بازدارنده و ورود جدی تمامی دستگاه های مرتبط با اینگونه وقوعات اقداماتی انجام شود.

فرمانده انتظامی استان در ادامه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتباط مؤثر و بهتر میان کارکنان نیروی انتظامی و مردم اشاره داشت و گفت: پلیس اکنون بیشترین تعامل و خدمتگزاری را نسبت به مردم دارد و هیچ دستگاهی در این زمینه مانند نیروی انتظامی عمل نکرده است.

سردار امان اللهی در پایان تصریح کرد: رفاقت و مهربانی با مردم اولویت کار پلیس است و خوشبختانه آحاد مردم نیز به این موضوع واقف هستند؛ استفاده از نظرات مردم و تعامل و رفتار صحیح اولویت کار نیروی انتظامی بوده و تعالی رفتار و آموزش کارکنان به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

رانندگان جز موارد ضروری، وارد راه های استان کرمانشاه نشوند

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: مردم از انجام سفرهای غیر ضروری پرهیز و در صورت امکان سفرهای ضروری خود را نیز به روزهای دیگر موکول کنند، در صورت اضطرار به انجام سفر نیز حتماً قبل از حرکت از وضعیت راه ها مطلع شوند.

سرهنگ "فضل الله شیری" گفت: از مردم می خواهیم از انجام سفرهای غیر ضروری پرهیز و در صورت امکان سفرهای ضروری خود را نیز به روزهای دیگر موکول کنند، در صورت اضطرار به انجام سفر نیز حتماً قبل از حرکت از وضعیت راه ها مطلع شوند.

وی افزود: هرچند اکیپ های برف روبی و تیمهای پلیس راه در گردنه ها و محورهای برفگیر برای برف روبی و نمک پاشی و امداد رسانی و کنترل تردد ها حضور فعال دارند اما لازم است رانندگان برای هرگونه انسداد و گرفتاری و ماندن در راه با همراه داشتن خوراک و پوشاک ذخیره، سوخت کافی و باک پر و بخاری و برف پاک کن سالم آمادگی لازم را داشته باشند.

این مقام انتظامی استان کرمانشاه، ضمن تقدیر از رانندگانی که درطول بارش برف روزهای گذشته با رعایت نکات ایمنی همکاری خوبی با پلیس راه و راهداری داشتند از اندک رانندگانی که به علت همراه نداشتن یا عدم توانایی در استفاده از زنجیر چرخ برای خود و دیگران ایجاد دردسر کردند ابراز گله مندی کرد.

سرهنگ شیری افزود: رانندگان برای استفاده از زنجیر چرخ اشتباهات مشترکی دارند که در زمان خود چشم می آیند، از جمله: همراه نداشتن زنجیر چرخ، نا متناسب بودن زنجیر با چرخهای خودرو، ناتوانی وعجز درسوارکردن زنجیر برروی چرخها در شرایط لازم بر اثرعدم تمرین، بستن زنجیر چرخ بر روی یکی از چرخها که در صورت ترمز باعث چرخش خودرو می شود.

وی به دیگر اشتباهات رانندگان اشاره کرد و گفت: بعضی از رانندگان زنجیر را طوری می بندند که حلقه ها و قطعاتی از آن به صورت مهار نشده ای رها می مانند که در حال حرکت باعث ورود آسیب به اتصلات ترمز از داخل و خسارت بدنه ازبیرون می شوند تعدادی نیز با بستن زنجیر طوری که خارهای یخ شکن آن به سمت لاستیک است و باعث پارگی و ترکیدگی آن می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم با راهداری و عمل به توصیه های پلیسی و نکات ایمنی، بارش برکات آسمانی توأم با وقوع حوادث و خاطرات تلخ برای هیچ یک از هموطنان نشود.

کشف مخدر هروئین از یک زوج جوان در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف ۸۰ گرم هروئین از یک زوج جوان خبر داد و گفت: بر اساس نظر کارشناسان حوزه موادمخدر، این حجم از هروئین می تواند ۸۰۰ نفر را آلوده کند.

سرهنگ "حسین براری" اظهار داشت: به دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر توسط زوجی جوان در یکی از محلات شهر کنگاور، موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیم عملیاتی پلیس شهرستان وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: با تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس، صحت خبر تأیید شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهمان طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند و در محل اختفای آنان ۸۰ گرم ماده مخدر هروئین کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: این زوج جوان در پوشش خانواده اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند و با ترفندی زیرکانه به عنوان مهمان به منازل موردنظر مراجعه کرده و مواد مخدر را به مشتریان خود تحویل می دادند.

سرهنگ براری گفت: مواد مکشوفه و افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسان موادمخدر، این حجم از هروئین کشف شده می تواند ۸۰۰ نفر را آلوده کند، از خانواده ها خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

کشف ۲ دستگاه گنج یاب از سوداگران میراث فرهنگی

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف دو دستگاه گنج یاب به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" اظهار داشت: روز گذشته اکیپی از ماموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه در حال گشت زنی در پلیس راه قزانچی به سمت شهرک شهید عسکری به یک دستگاه ۴۰۵ برخورد و با توجه به رفتار غیر متعارف راننده به وی مشکوک و مظنون شدند، لذا بی توجهی راننده نسبت به دستور ایست پلیس و اقدام به فرار موجب شد تا ماموران پس از تعقیب و گریز با شیوه و شگرد های خاص موفق شوند پس از طی مسافتی خودرو را متوقف کنند.

وی افزود: به محض توقف خودرو، راننده و سرنشین آن مجدداً اقدام به فرار کردند اما پس از مدتی تعقیب و گریز هر دو نفر دستگیر شدند و ماموران یگان امداد پس از بازدید از خودروی متهمان دو دستگاه گنج یاب کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی آنها بیش از ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان با میانگین سنی ۳۰ سال به همراه خودرو و وسایل قاچاق کشف شده توسط پلیس به مقر پلیس منتقل شدند و در بازجویی های صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف کردند.

سرهنگ شیرزادی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل به مراجع قضائی، افزود: برخورد قاطع با سوداگران میراث فرهنگی در دستور کار انتظامی این شهرستان است و از شهروندان تقاضا می کنیم در صورت اطلاع از فعالیت های این دسته از افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن۱۱۰ به پلیس این شهرستان اطلاع دهند.

کشفیات سوخت قاچاق در گیلانغرب ۱۱۴ درصد رشد یافت

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: طی ده ماهه گذشته کشفیات سوخت قاچاق ۱۱۴ درصد، انواع سیگار ۲۹ درصد، دستگیری سارقان ۱۴ درصد و کشف انواع سرقت نیز ۱۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرهنگ "محسن ویسی" اظهار داشت: این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته است با تلاش و زحمات شبانه روزی مجموعه انتظامی شهرستان و پشنوانه مراجع قضائی در برخورد با مجرمان سابقه دار و عوامل اخلال نظم در نظم عمومی به توفیقات خوبی دست پیدا کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طی ده ماهه گذشته کشفیات سوخت قاچاق ۱۱۴ درصد، انواع سیگار ۲۹درصد، دستگیری سارقان ۱۴ درصد و کشف انواع سرقت نیز ۱۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی تحقق افزایش کشفیات طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته را متاثر از پرداخت به مسائلی مانند ساماندهی ماموران انتظامی، افزایش تعداد گشت های نامحسوس و تقویت گشت های خودرویی را دانست.

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: مجموعه انتظامی این شهرستان با جدیدت و اهتمام بیشتر و نیز برنامه ریزی منسجم تر در راستای استقرار امنیت پایدار و کاهش انواع جرایم همچنان تلاش خواهد کرد تا امنیت قابل قبولی برای شهروندان مهیا کند.

سرهنگ ویسی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات مبنی بر ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی مخلان نظم و امنیت در جامعه را بلافاصله از طریق مرکز فوریت ‌های پلیسی ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.