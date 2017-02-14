چرا برای بودجه ۹۶ اعتبارات مربوط به مساجد ۱۳درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در جریان سیصد وبیست و نهمین جلسه شورا و در پاسخ به تذکر سالاری در خصوص چگونگی توزیع بودجه به مساجد گفت: در خصوص مساجد ما دو کد پروژه داریم یکی احداث مساجد و دیگری تعمیر و نگهداری مساجد که از دهه های گذشته هم وجود داشته است.



وی ادامه داد: هزینه های مساجد به نوعی از جانب خود هیات امنا و خود مردم است و شهرداری تنها در قالب کمک برخی هزینه ها را تخصیص می دهد.



پیر هادی افزود: تمامی هزینه ها و در این حوزه نیز مشخص است و روال به این شکل است که راجع مرمت مساجد کارشناسان دینی، امام جماعت مسجد، نماینده حوزه اجتماعی منطقه همه نظر می دهند در وهله دوم باید اسناد مربوطه را امضا کنند.



پیر هادی گفت: فرایند کمک به مساجد یک فرایند مشخص است و در قالب کمک می باشد.

در ادامه جلسه همچنین حجت الاسلام ناصحی گفت: در وهله اول باید گفت بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی ۱۴۰۰ میلیارد تومان است و این در حالی است که ساختن برخی مساجد حالت تکلیفی دارد و برعهده شهرداری است . در این زمینه هم از نظر اخلاقی و هم شرعی مدیریت شهری مسئول است .

وی ادامه داد: به عنوان نمونه مساجدی که در طرح تعریض بزرگراه ها قرار می گیرند باید از سوی شهرداری ساخته شوند و نیز مساجدی که نیاز به مقاوم سازی دارند باید در این راستا عمل شود. حال ساخت یک مسجد هزینه زیادی می برد و هزینه مقاوم سازی مسجد دیگر هزینه کمتری را شامل می شود.



احمد دنیا مالی نیز در این بحث گفت: تذکر آقای سالاری نه تنها مغایرتی با بحث شورا ندارد اتفاقا ایشان تاکید دارند این کمک باید به صورت متعادل به مساجد باشد.



وی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که در بحث بودجه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در اطراف بزرگراه امام علی پروژه احداث مسجد سه سال است کد دار شده و امسال این کد حذف شده و باید ساخته می شده است .

دنیا مالی افزود: ما باید کمکی که به مساجد می کنیم متعادل باشد و در شرایطی که تعداد مساجد رو به ازدیاد است و همت مدیریت شهری هم بر این امر استوار است باید بر تعادل در کمک هزینه ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.

احمد مسجد جامعی نیز گفت: در شورا مصوبه ای داشتیم در این راستا که مساجد را به صورت محلی بنا کنیم که مبنای آن این بود که برخی محله ها برای مساجد خیلی هزینه می کنند و حال آنکه برخی محلات حتی مسجد ندارند. این امر با توجه به اهمیتی که دارد یک امر ضروری است.

مسجد جامعی در ادامه افزود: در این بحث البته می توان بحث مساجد تاریخی را نیز گنجاند بدین صورت که اگر ما در راستای تعمیر و نگهداری و مرمت مساجد هزینه ای پرداخت می کنیم برای مساجد تاریخی با هماهنگی میراث نیز اعمال شود .

وی همچنین از مساجد به عنوان یک ظرفیت مناسب در مواقع بحران نام برد و گفت : در مدیریت بحران یکی از فضای هایی که استفاده می شود مساجد است در بم هم اینگونه بود گرچه وجود سوله ها خیلی ضروری است اما می توان از مساجد نیز به عنوان یک ظرفیت مناسب در این زمینه نام برد و لذا مقاوم سازی مساجد دارای اهمیت بیشتری می گردد.

اسماعیل دوستی نیز در این زمینه گفت: در وهله اول من اعتراض به این دارم که چرا برای بودجه ۹۶ مساجد ۱۳ درصد کاهش داشته ،شهرداری باید این خواسته را برگرداند و اصلاح کند.

وی ادامه داد : بر هیچ کسی پوشیده نیست که مردم جنوب شهر توانایی ساخت مساجد را ندارند لذا باید در این راستا شهرداری کمک کند. حتی در شهرک غرب با وجود اقشار مرفه برخی ها در چادر نماز می خوانند از اینرو باید برای ساخت مساجد هزینه کرد .

دوستی با بیان اینکه همواره طرفدار شهر و شهروند بوده نه شهرداری اظهار داشتک شاید برای برخی این سخنان طرفداری از شهرداری باشد ولی همواره آنچه به عنوان سرلوحهه کار خود قرار داده ام طرفداری از شهر و شهروند بوده است. ساخت مساجد نیز یکی از مواردی است که برای شهر و شهروندان است.

دوستی در پایان گفت : از بودجه فرهنگی و اجتماعی ۵ درصد هم صرف ساخت مساجد نمی شود که این امر نیز باید اصلاح شود.