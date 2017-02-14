اعلام محورهای یخبندان/رانندگان با ١٢٠ تماس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: توصیه اکید این است که حتی المقدور در این استان ها تا پایدار شدن وضعیت جوی از ترددهای غیر ضروری خودداری شود و رانندگان قبل از سفر با شماره تلفن ١٢٠ یا ٨٨٢۵۵۵۵۵ تماس بگیرند و از وضعیت راه ها مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه امشب با برودت هوا، امکان یخزدگی محورهایی که روزهای اخیر بارش برف داشته اند، وجود دارد، توضیح داد: توصیه می شود که رانندگان برای سفر به مناطق کوهستانی حتما زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

رحمانی در ادامه گفت: تردد تریلی ها و کامیون ها در مناطق برف گیر و سطوح لغزنده و جاده های بارانی در استان های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

به گفته رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور کرج - چالوس روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ٢٠ تا ٥:٣٠ روز بعد تا تاریخ ٢٠ اسفند(به علت ایمن سازی تونل امیرکبیر)

استان های تهران و البرز، محور شمشک - دیزین

استان های گیلان و اردبیل ، محور پونل - خلخال

محور اولنگ - شاهرود در استان گلستان و سمنان

استان های کردستان و کرمانشاه، محور سرو آباد - پاوه

جنوب استان سیستان و بلوچستان، محورهای ایرانشهر - دامن و چاهان - زرآباد

استان کیگیلویه و بویراحمد، سی سخت - پادنا

استان لرستان، آزادراه خرم آباد - اندیمشک محدوده تونل کبکان کیلومتر ٥٥

استان هرمزگان، محور فرعی بستک - مهران به خمیر

آزادراه قزوین - زنجان

محور هراز (به علت بارش شدید برف، کولاک و احتمال سقوط بهمن)

بندرعباس به میناب محدوده جلابی

محور لنگه-بستک در استان هرمزگان