وام بلاعوض ژاپن برای تجهیز گمرک/آمار واردات و صادرات۱۰ ماهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مسعود کرباسیان گفت: کشور ژاپن در بررسی‌های انجام داده با توجه به اقداماتی که در دولت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار داده که به طور جد با تخلفات برخورد می شود، معادل ۷ میلیون دلار به صورت وام بلاعوض به گمرک اختصاص داده تا دستگاه ایکس ری خریداری کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در کنار ایکس ری تجهیزات دیگری برای کنترل در گمرکات به کار گرفته شده و جمهوری اسلامی ایران در کل منطقه و حتی کشورهای آسیایی بیشترین دستگاه ایکس ری را دارا است زیرا در منطقه ای حضور داریم که به دلیل ایجاد امنیت در همسایگی و ضرورت کنترل ترانزیت، این امر ایجاب می کند به سمت کنترل و نظارت بیشتر برویم.

رئیس سازمان گمرک ایران، با اشاره به اینکه از سگ مواد یاب، جی پی اس، آر اف آی دی و مدیریت ریسک در بحث نظارت گمرکات استفاده می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون دو دستگاه ایکس ری در گمرک شهید رجایی نصب شده است و در آینده یک دستگاه ایکس‌ری جدید با سرعت بالای ارزیابی روزانه ۱۲۰۰ کانتینر در روز در این گمرک مهم نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ایکس ری های جدید با همکاری بخش خصوصی نصب و راه اندازی می شود، افزود: با وزارت دفاع توانستیم توافق‌نامه‌ای امضا کنیم تا با استفاده از امکانات صنایع دفاع، آنها برای گمرک ایران ۵ دستگاه‌ ایکس‌ری تولید کنند. این دستگاه‌ها به پیشرفته‌ترین تکنولوژی مجهز هستند که در گذشته امکان خرید آن برای ما محدود بود و یا فقط از کشوری خاص به ایران وارد می‌شد، ولی در حال حاضر توانسته‌ایم در داخل کشور این دستگاه‌ها را بسازیم و این برای ما یک افتخار است.

وی ادامه داد: اکنون تفاهم‌نامه میان ما و وزارت دفاع امضا شده و قرارداد آن هم در مرحله نهایی شدن است. این موضوع یک اتفاق ملی است و باعث خرسندی برای کشور محسوب می شود. گمرک ایران نیز از ساخت این دستگاه‌ها توسط وزارت دفاع پشتیبانی خواهد کرد و ما کمک‌های لازم را هم به آنها ارائه خواهیم کرد و افتخاری برای ماست که چنین محصولی را با تولید کننده داخلی قرارداد بسته شده است.

۳۷ میلیارد دلار واردات و ۳۸ میلیارد دلار صادارت در ۱۰ ماهه امسال

وی با بیان اینکه کماکان تراز تجاری کشور مثبت بوده و امیدوارم این روند تداوم یابد، افزود: از اول سال تا ۲۳ بهمن ماه، ۳۷ میلیارد دلار واردات کشور با۳ درصد رشد و ۳۸ میلیارد دلار صادرات با ۹ درصد رشد صورت گرفته است.

کرباسیان با بیان اینکه بیشترین حجم واردات کشور از بندر شهید رجایی با آمار ۶۰ درصدی است و اگر تخلفی صورت بگیرد به طور حتم به دلیل حجم بالا، تخلف در این بندر استراتژیک بیشتر از جاهای دیگر رخ می دهد، اضافه کرد: تمامی ارگان ها کاری که انجام داده اند در این راه معادل یک تخلفی که گمرک بررسی کرده یعنی معادل ۳ هزار میلیاردی نبوده است.

وی ادامه داد: گمرک با تخلفات برخورد می کند و اگر پرونده‌ای بوده کشف شده و در همه جای دنیا قاچاق انجام و با آن برخورد می شود.