حق انتخاب مردم از ثمرات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر، احمد توکلی شامگاه سه شنبه در همایش انقلاب اسلامی، خواسته ها و دستاوردها که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با اشاره به این که بعد از انقلاب نقاط قوت، موفقیت ها و البته کاستی هایی داشته ایم؛ اظهار کرد: استقلال دربخش های متعدد و مختلف کشور قابل تعریف است که البته در حوزه اقتصاد به استقلالی که مد نظر بوده است هنوز نرسیده ایم.

وی افزود: در حوزه استقلال سیاسی وضعیت کشور در حد مطلوب است به شکلی که در منطقه جایگاه ویژه ای داریم و موثریم و این استقلال و امنیت فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب بعد از شروع ترورها توسط منافقین و از طرفی عملکرد نامناسب بعضی جریان ها به فراخور اتفاقات؛ آزادی ها مخدوش شد، تاکید کرد: اگرچه این خدشه بعضا به خود سانسوری هم منتج شد اما نباید فراموش کرد که وقتی می توانیم خدشه بر آزادی را بیان کنیم؛این به آن معناست که آزادی وجود دارد.

توکلی ادامه داد: مردم در تمام امور جایگاه ویژه ای داشته و دارند و از همان ابتدا امام خمینی(ره) بر نقش مردم و تعیین کنندگی آنان تاکید ویژه داشتند، این موضوع در انتخابات و قدرت گرفتن اصلاح طلبان و اصولگرایان در دوره های مختلف به خوبی قابل مشاهده است و این حق انتخاب مردم یا به نوعی جمهوریت از ثمرات انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: در کنار این جمهوریت وجه اسلامی هم در نظر گرفته شده است و طبق قانون اساسی، شورای نگهبان برای حفاظت از شریعت در جمهوری اسلامی ایجاد شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در زمان انقلاب در کنار شعار محوری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی؛ عدالتخواهی را هم در اسلام می دیدند و از طرفی روحیه ایثارگری و فداکاری به وضوح در بین مردم به چشم می آمد که البته بعد از جنگ اقلیت معدودی از مسئولان خوی کاخ نشینی پیدا کردند و با سکوت اکثریت و بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر، رفاه طلبی رواج داده شد.