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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

آغاز پخش فصل دوم برنامه «پیاده آمده‌ایم» از شبکه اول سیما

آغاز پخش فصل دوم برنامه «پیاده آمده‌ایم» از شبکه اول سیما

پخش فصل دوم برنامه «پیاده آمده‌ایم» با ساختاری کاملا متفاوت از پنجشنبه ۲۸ بهمن به صورت زنده از کربلا آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم برنامه «پیاده آمده‌ایم» در ۱۲ قسمت با حضور سه کارشناس مذهبی حجت الاسلام محمدرضا زائری، حجت‌الاسلام شهاب مرادی و حجت الاسلام علی سرلک با ساختاری کاملا متفاوت و به صورت زنده از روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه و از کربلا، روی آنتن شبکه اول سیما می رود.

محبت، گفتگو و مسئولیت پذیری در خانواده عنوان موضوعاتی است که در فصل جدید برنامه از آنها صحبت می‌شود.

فصل نخست برنامه تلویزیونی «پیاده آمده‌ایم» در ایام اربعین حسینی و به مدت ۱۰ شب با حضور حجت‌الاسلام شهاب مرادی روی آنتن شبک یک سیما رفت.

کد مطلب 3908050

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    نظرات

    • عارف ‌پورفرض‌اله IR ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ممنون‌ازبرنامه‌خوبتون‌‌‌سلام‌برامام‌حسین‌(ع)
    • خالقی IR ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دست همه دستندرکارهای این برناهمه دردنکند بسیاربرنامه زیبا ودل نشینی هست
    • حسین حفیظی IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام ممنون از برنامه ی خوبتون خواهرم نابینا است دعا کنید انشالله ارباب نظری بهش به اندازد
    • رضا رضازاده جوزم US ۰۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام بر سرور وسالار شهیدان اقا امام حسین التماس دعا دارم از همه شما عزیزان
    • خادم حسین IR ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام من جوانی هستم که به هر دری میزنم و هر گونه رفتار میکنم در آخر رفتار پدر و مادر بامن خیلی بد و سرد میباشد بین بچه ها فرق میگذارند حتی به بچه من هم کم لطف هستند به خدا در برابر خدا و قرآن گیر اف
    • خادم حسین IR ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وقتی پدر و مادر بین بچه ها فرق بزاره و پدر بهت بگه وقتی میای منزل ما اعصاب ما خرد میشه تکلیف من چیه این چندمین باره پیام میدم لطفا راهنمایی کنید
    • گودرز باقری IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برنامه عالی اجرتان با امام حسین سلام من راهم برسونید

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