به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم برنامه «پیاده آمدهایم» در ۱۲ قسمت با حضور سه کارشناس مذهبی حجت الاسلام محمدرضا زائری، حجتالاسلام شهاب مرادی و حجت الاسلام علی سرلک با ساختاری کاملا متفاوت و به صورت زنده از روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه و از کربلا، روی آنتن شبکه اول سیما می رود.
محبت، گفتگو و مسئولیت پذیری در خانواده عنوان موضوعاتی است که در فصل جدید برنامه از آنها صحبت میشود.
فصل نخست برنامه تلویزیونی «پیاده آمدهایم» در ایام اربعین حسینی و به مدت ۱۰ شب با حضور حجتالاسلام شهاب مرادی روی آنتن شبک یک سیما رفت.
نظر شما