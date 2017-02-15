بازداشت فرد مظنون به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس مالزی از دستگیری زنی که احتمال می رود برادر ناتنی رهبر کره شمالی را به قتل رسانده باشد، خبر داد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام پلیس مالزی، زنی که مظنون به قتل کیم جون نام، برادر بزرگتر و ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است، بازداشت شد.

این زن که هویتش فاش نشده در یکی از فرودگاههای کوالالامپور دستگیر شده است. خبرنگار شبکه کانال نیو آسیا در توییتر خودش نوشت این زن مدارک ویتنامی به همراه داشت.

پلیس مالزی می گوید کیم جونگ نام به طور گمنام و تحت نام ژنرال مرده، کیم چخولیا زندگی می کرد.