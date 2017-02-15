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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

پلیس مالزی خبر داد؛

بازداشت فرد مظنون به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی

بازداشت فرد مظنون به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی

پلیس مالزی از دستگیری زنی که احتمال می رود برادر ناتنی رهبر کره شمالی را به قتل رسانده باشد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس مالزی از دستگیری زنی که احتمال می رود برادر ناتنی رهبر کره شمالی را به قتل رسانده باشد، خبر داد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام پلیس مالزی، زنی که مظنون به قتل کیم جون نام، برادر بزرگتر و ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است، بازداشت شد.

این زن که هویتش فاش نشده در یکی از فرودگاههای کوالالامپور دستگیر شده است. خبرنگار شبکه کانال نیو آسیا در توییتر خودش نوشت این زن مدارک ویتنامی به همراه داشت.

پلیس مالزی می گوید کیم جونگ نام به طور گمنام و تحت نام ژنرال مرده، کیم چخولیا زندگی می کرد.

کد مطلب 3908255

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