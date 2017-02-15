به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار برابر ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز چهارشنبه در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر علی چینی بدنهای خود را گرم کردند. آنها سپس به مرور کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در بخش بعدی به مرور کارهای ترکیبی و تاکتیکی پرداختند.

فوتبال در سه گروه ۷ نفره برنامه بعدی آبی پوشان بود و در آیتم پایانی یک فوتبال درون تیمی برگزار شد.

* باوجود اینکه سید مهدی رحمتی و رابسون جانواریو در مقابل ذوب آهن غایب هستند اما آنها امروز در تمرینات گروهی شرکت کردند.

* بازیکنان استقلال به محض دیدن رابسون جانواریو، تولدش را به او تبریک گفتند.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی آبی پوشان حدود یک ساعت جلسه آنالیز برگزار کرد و نقاط قوت و ضعف ذوب آهن را برای بازیکنان تشریح کرد.

*حسین حسینی لحظاتی قبل از شروع تمرین به طور اختصاصی با علیرضا منصوریان صحبت کرد. گلر جوان استقلال پس از آن تمرینات ویژه ای را زیر نظر بابازاده انجام داد.

* ووریا غفوری و هرایر مگویان غایبان تمرین امروز بودند.

* بازیکنان پس از پایان تمرین ناهار را در کمپ صرف کرده و سپس راهی فرودگاه مهرآباد شدند تا به اصفهان سفر کنند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه از هفته بیست و دوم لیگ شانزدهم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب آهن این شهر خواهد بود.