  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

گزارش تمرین استقلال؛

توصیه‌های منصوریان به حسینی و مرور تاکتیک‌های بازی با ذوب آهن

توصیه‌های منصوریان به حسینی و مرور تاکتیک‌های بازی با ذوب آهن

علیرضا منصوریان قبل از شروع تمرین توصیه‌های فنی را به حسین حسینی دروازه‌بان جوان این تیم متذکر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار برابر ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز چهارشنبه در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر علی چینی بدنهای خود را گرم کردند. آنها سپس به مرور کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در بخش بعدی به مرور کارهای ترکیبی و تاکتیکی پرداختند.

فوتبال در سه گروه ۷ نفره برنامه بعدی آبی پوشان بود و در آیتم پایانی یک فوتبال درون تیمی برگزار شد.

* باوجود اینکه سید مهدی رحمتی و رابسون جانواریو در مقابل ذوب آهن غایب هستند اما آنها امروز در تمرینات گروهی شرکت کردند.

* بازیکنان استقلال به محض دیدن رابسون جانواریو، تولدش را به او تبریک گفتند.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی آبی پوشان حدود یک ساعت جلسه آنالیز برگزار کرد و نقاط قوت و ضعف ذوب آهن را برای بازیکنان تشریح کرد.

*حسین حسینی لحظاتی قبل از شروع تمرین به طور اختصاصی با علیرضا منصوریان صحبت کرد. گلر جوان استقلال پس از آن تمرینات ویژه ای را زیر نظر بابازاده انجام داد.

* ووریا غفوری و هرایر مگویان غایبان تمرین امروز بودند.

* بازیکنان پس از پایان تمرین ناهار را در کمپ صرف کرده و سپس راهی فرودگاه مهرآباد شدند تا به اصفهان سفر کنند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه از هفته بیست و دوم لیگ شانزدهم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب آهن این شهر خواهد بود.

کد مطلب 3908329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها