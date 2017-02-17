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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی تاثیرات فضای مجازی در کنگره جوانان

بررسی تاثیرات فضای مجازی در کنگره جوانان

سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برگزاری کنگره «جوانان در آئینه پژوهش»، از بررسی تاثیرات فضای مجازی در این کنگره خبر داد.

محمدرضا فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کنگره جوانان در آئینه پژوهش در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند در پایتخت جوانان جهان اسلام، شیراز برگزار می‌شود، گفت: آخرین یافته های پژوهشی در حوزه جوانان از سوی پژوهشگران و نخبگان از سراسر کشور در این کنگره ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه محققان حوزه جوانان در این کنگره سخنرانی خواهند کرد، ادامه داد: این کنگره با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود و همچنین معاونان فرهنگی استان ها، دبیران شورای پژوهش، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مسئولان مرتبط در حوزه جوانان و همچنین اعضای منتخب ستاد ساماندهی جوانان در این کنگره حضور خواهند داشت.

سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که در جامعه پیش آمده و مسائلی که جوانان با آن درگیر هستند به ویژه سایه فضای مجازی روی ارتباطات و شیوه های زندگی لازم است این مسائل از سوی محققان به بحث و بررسی گذاشته شود.

فضلی اظهار کرد: تشکیل شیوه های جدید زندگی خانوادگی، بحث تجرد قطعی و مسائلی از این گونه می طلبد که پژوهشگران اطلاعات و یافته های خود را در این زمینه به روز کنند و این کنگره با همین هدف برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات و یافته های پژوهشی در این کنگره در اختیار مدیران و تصمیم گیران حوزه جوانان قرار داده می‌شود تا بر اساس آن تصمیمات مورد نیاز برای اصلاح امور و رفع مشکلات جوانان گرفته شود.

کد مطلب 3908383

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