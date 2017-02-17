بررسی تاثیرات فضای مجازی در کنگره جوانان

محمدرضا فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کنگره جوانان در آئینه پژوهش در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند در پایتخت جوانان جهان اسلام، شیراز برگزار می‌شود، گفت: آخرین یافته های پژوهشی در حوزه جوانان از سوی پژوهشگران و نخبگان از سراسر کشور در این کنگره ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه محققان حوزه جوانان در این کنگره سخنرانی خواهند کرد، ادامه داد: این کنگره با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود و همچنین معاونان فرهنگی استان ها، دبیران شورای پژوهش، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مسئولان مرتبط در حوزه جوانان و همچنین اعضای منتخب ستاد ساماندهی جوانان در این کنگره حضور خواهند داشت.

سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که در جامعه پیش آمده و مسائلی که جوانان با آن درگیر هستند به ویژه سایه فضای مجازی روی ارتباطات و شیوه های زندگی لازم است این مسائل از سوی محققان به بحث و بررسی گذاشته شود.

فضلی اظهار کرد: تشکیل شیوه های جدید زندگی خانوادگی، بحث تجرد قطعی و مسائلی از این گونه می طلبد که پژوهشگران اطلاعات و یافته های خود را در این زمینه به روز کنند و این کنگره با همین هدف برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات و یافته های پژوهشی در این کنگره در اختیار مدیران و تصمیم گیران حوزه جوانان قرار داده می‌شود تا بر اساس آن تصمیمات مورد نیاز برای اصلاح امور و رفع مشکلات جوانان گرفته شود.