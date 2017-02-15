پرداخت۷۰میلیاردریال تسهیلات اقتصادمقاومتی/انتقاد ازعملکرد بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر گفت: این میزان وام برای ۱۶ طرح صنعتی، معدنی و کشاورزی که در سامانه بهین یاب ثبت نام شده بود، پرداخت شده است.

وی افزود: با مدیریت و عملکرد جهادی ادارات برق و گاز هم اکنون تقریبا تمامی روستاهای شهرستان اهر از نعمت برق و ۹۳.۲۲ درصد روستاهای شهرستان اهر نیز از نعمت گاز برخوردار شده اند.

عابدی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم مسئولان شهرستان اهر ایجاد اشتغال برای بیکاران است گفت: با توجه به اینکه بیشتر بیکاران تحصیل کرده های دانشگاه هستند، از سرمایه گذاری در جهت ایجاد اشتغال با فراهم کردن زیرساخت های لازم حمایت می شود.

بانک ها در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی تعلل نکنند

در این جلسه دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر نیز ضمن انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات گفت: ۲۹۷ طرح برای دریافت تسهیلات در قالب اقتصاد مقاومتی در سامانه بهین یاب ثبت نام شده است که فقط به ۱۶ طرح وام پرداخت شده است.

مجتبی نظری افزود: اگر بانک ها در نحوه پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی در راستای رونق واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد اشتغال روند سیر پرداخت تسهیلات را ساده می کردند امکان پرداخت وام به طرح های بیشتری فراهم می شد.

وی گفت: با توجه به وجود پتانسیل های زیاد گردشگری، معدنی و کشاورزی در شهرستان اهر می توانیم با حمایت از سرمایه گذاران زمینه توسعه و اشتغال را فراهم نمائیم.