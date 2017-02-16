چاپگرهای زیستی ایرانی ساخته شد/ پرینت سه نوع ماده به صورت همزمان

مجید حلوایی فارغ التحصیل رشته مهندسی بافت از دانشگاه امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد و مجری پروژه چاپگر زیستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما موفق شدیم بعد از سه سال فعالیت نمونه اولیه چاپگرهای زیستی را بسازیم.

وی با بیان اینکه کار اصلی چاپگرهای زیستی پرینت سلول است، گفت: این دستگاه می تواند به صورت همزمان از سه نوع ماده پرینت بگیرد و در اختیار محققان قرار دهد که این مواد می توانند سلول های نرم و سخت باشند.

حلوایی با بیان اینکه اکنون نمونه تجاری چاپگرهای زیستی در سطح دنیا از جمله آمریکا وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر از این چاپگرها تنها در آزمایشگاه ها استفاده می شود و هنوز به مرحله کاربرد کلینیکی نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم طی یک یا دو دهه آینده از این چاپگرها در بیمارستان ها و کلینیک ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: کاربرد چاپگرهای زیستی در کلینیک ها به گونه ای است که به عنوان مثال اگر فردی استخوان خود را به طریقی از دست داده باشد می توانیم از این عضو از دست رفته پرینت بگیریم و داخل آن سلول به کار ببریم؛ بعد از پرینت استخوان از دست رفته قادر هستیم آن را در داخل بدن فرد آسیب دیده به کار ببریم.

مجری پروژه طراحی و ساخت چاپگر زیستی با بیان اینکه در حال حاضر از چاپگرهای زیستی در آزمایشگاه های پژوهشگاه هایی که کارهای زیستی انجام می دهند استفاده می شود، تصریح کرد: در آینده بیمارستان ها می توانند این چاپگرها را خریداری کرده و از آن به خوبی بهره ببرند.

وی تاکید کرد: ما برای ساخت چاپگرهای زیستی به دنبال تولید انبوه نبودیم، اما چاپگرهای زیستی قابلیت تولید انبوه را دارند و امیدواریم که بعد از رونمایی این موضوع محقق شود.

به گفته حلوایی، چاپگرهای زیستی که قرار است در آینده بیمارستان ها به کار برده شود، می توانند در حین عمل جراحی بافتی را برای فرد آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه چاپگر زیستی امروز در دومین همایش خلاقیت و نوآوری در مهندسی زیستی با حضور رئیس پژوهشگاه رویان و معاونان این پژوهشگاه در محل پژوهشگاه رویان رونمایی می شود.