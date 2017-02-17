ساز و کار جذب نانوذرات دارویی به پوست سر با ماساژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در بسیاری از تبلیغات تلویزیونی برای شامپو، موهای درخشان و صافی به نمایش گذاشته میشود، اما آنچه که در زیر میکروسکوپ دیده میشود، دنیایی متفاوت است. دانشمندان با بررسی موی سر زیرمیکروسکوپ نشان دادند که سطح مو کاملاً زمخت و ناهموار است.
نظریهای اخیراً توسط ماتیاس راتک و رولاند نتز مطرح و در نشریه EPJE منتشر شده که نشان می دهد با ماساژ مو میتوان دارو را روی مو اعمال کرد.
این گروه معتقداند که داروهایی که درون نانوذرات کپسوله شده است در کانالهای موجود در سطح سر و جایی که مو رشد میکند، به دام میافتند و با این کار دارو به ریشه مو میرسد.
پژوهشگران این پروژه معتقدند که با ماساژ و ایجاد حرکات نوسانی، نانوذرات به سوی کانالهای مو هدایت میشوند. این کار پیش از این توسط جورجن لادمن و همکارانش از کلینیک چاریت برلین روی پوست حیوانات آزمایش شده بود.
نتایج این پروژه از منظر دیگری نیز قابل توجه است؛ چرا که با استفاده از یافتههای این پروژه محققان میتوانند از وارد شدن نانوذرات مضر به بدن از طریق مو جلوگیری کنند.
پژوهشگران این پروژه یک مدل برای این فرآیند ارائه کردند که در آن یک نانوذره میان دو سطح نامتقارن به حرکت در میآید. آنها با استفاده از مدلهای استاندارد حرکت تصادفی، یک سطح را نسبت به سطح دیگر به صورت نوسانی به حرکت درآوردند. محققان نشان دادند که در صورت ماساژ موی سر، به کمک ساز و کار چرخش، نانوذرات به سوی فولیکولهای مو کشیده میشوند؛ این کار از طریق کانالهای میان مو و پوست انجام میشود.
در این پروژه، محققان شرایط بهینه انتقال برای ساختارهای سطحی مختلف را با تغییر فرکانس ماساژ و ابعاد ذره مشخص کردند. آنها تأثیر ماساژ موازی سطح سر و عمود بر سر را روی جذب نانوذرات مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که سرعت و قدرت نفوذ هنگام ماساژ موازی افزایش قابل توجهی پیدا میکند.
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