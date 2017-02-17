تیلرسون: با مسکو در سوریه همکاری نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: همکاری نظامی میان آمریکا و روسیه تا زمانی که مسکو همه گروههای معارض سوری را تروریست می نامد، غیر ممکن است.

یک منبع دیپلماتیک غربی بیان کرد که وزیر خارجه آمریکا این موضع را در دیدار نمایندگان کشورهای ضد نظام سوریه اتخاذ کرده است.

این در حالی است که در دوره باراک اوباما رئیس جمهور قبلی آمریکا نیز واشنگتن از همکاری نظامی در زمینه مبارزه با تروریسم طفره رفت و در راستای تجهیز گروههایی که آنها را میانه رو می نامید، حرکت کرد.