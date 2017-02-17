واکنش از روی ترس صهیونیستها به سخنان سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصر ۲۴، یسرائیل کاتس وزیر حمل ونقل، جاسوسی و انرژی اتمی رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنان روز گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، از نابودی زیر ساخت های لبنان در صورت حمله حزب الله به راکتور هسته ای این رژیم خبر داد.

وی مدعی شد: دیگر زمانی که اسرائیل زیر ساخت های لبنان را هدف قرار نمی داد سپری شده است و اگر نصرالله عمق اسرائیل و زیر ساخت های آن را هدف قرار دهد در پاسخ، اسرائیل همه زیر ساخت های لبنان را هدف قرار خواهد داد.

این وزیر صهیونیست در ادامه و در موضع گیری که اوج هراس این رژیم از حزب الله را نشان می دهد مدعی اعمال فشار بر حزب الله و ایران شد.

گلعاد اردن وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که لبنان تاوان سنگینی در صورت جنگ با این رژیم خواهد پرداخت.

کانال دوم این رژیم نیز تهدید سیدحسن نصرالله را درباره هدف قرار دادن راکتور هسته ای این رژیم تهدیدی جدید دانست.

پایگاه صهیونیستی موسوم به اخبار یهود نیز ادعا کرد: نصرالله به تهدید اسرائیل ادامه می دهد.

شایان ذکر است روز گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: صحبت های بسیاری از اسرائیلی ها و تحلیل ها و گزارش های آنها شنیدیم و کنفرانس های متعددی برگزار شد و سخنان آنها درباره محیط استراتژیک منطقه شنیدیم. صحبت ها درباره جنگ سوم لبنان و سناریوهای این جنگ و اینکه اسرائیل چه کاری با لبنان در این جنگ خواهد کرد. تهدیدات اسرائیل علیه لبنان جدید نیستند و به نظر می رسد اسرائیلی ها سعی دارند به صورت مداوم بر مقاومت لبنان فشار آورند. این فشارها اخیرا و پس از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آشکار شده است. حمایت های عربی از اسرائیل که درجریان جنگ ۳۳ روزه وجود داشت اکنون نیز بسیار بیشتر از قبل وجود دارد. برخی کشورهای عربی حاضرند بودجه جنگ اسرائیل علیه لبنان را تامین کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخلیه مخازن آمونیاک در حیفا گفت: اسرائیل این مواد را به هر جا منتقل کند ما آن را هدف قرار خواهیم داد. از اسرائیل می خواهیم که تنها مخازن آمونیاک را در حیفا تخلیه نکند بلکه نیروگاه هسته ای دیمونا را نیز تخریب کند زیرا ما می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده و سلاح هسته ای اسرائیل را به تهدیدی برای اسرائیل و موجودیت آن تبدیل کنیم.