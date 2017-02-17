«جیانی مرلو» از تمرینات جوانان و بزرگسالان وزنه برداری بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی مرلو رئیس انجمن جهانی ورزشی نویسان (AIPS)، عبدالحمیداحمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان‌ و میثم زمان آبادی (دبیرکل انجمن صنفی نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران) در فدراسیون وزنه برداری حضور پیدا کردند.

در این بازدید، محمد نصیری مشاور عالی رئیس فدراسیون وزنه برداری، استاد محمد زهتاب رئیس شورای عالی فنی، غلامرضا سیاپور دبیر فدراسیون، علی پاکیزه جمع پیشکسوت وزنه برداری کشورمان و عضو شورای عالی فنی و کیانوش رستمی قهرمان جهان و المپیک نیز حضور داشتند.

جیانی مرلو ابتدا در تمرینات تیم ملی بزرگسالان حاضر شد و در صحبت‌های خود به اعضای تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان گفت: من زمانی که اسطوره شما (محمد نصیری) در المپیک ها افتخار آفرینی می کرد، وارد عرصه رسانه‌ای ورزشی شدم و تا به امروز در کنار قهرمانان ورزشی هستم. حرفه ورزشی من در دو و میدانی بود، اما واقعاً به رشته شما (وزنه برداری) علاقه خاصی دارم.

وی ادامه داد: من تا به حال نتوانستم بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلو اسکات پا بنشینم، وقتی وزنه های فوق العاده سنگین که شما بالای سر می‌بردید را در مسابقات و تمرینات تان می بینم لذت می‌برم.

رئیس انجمن ورزشی نویسان دنیا، سپس به سالن تمرین تیم ملی جوانان رفت و به آینده سازان وزنه برداری کشورمان تاکید داشت: شما بازیگران اصلی ورزش جهان هستید و قطعاً آینده ورزش در دستان تنومند شما قرار دارد. امروز بسیار خوشحالم که در بین شما هستم و امیدورام که در میادین معتبر دنیا شاهد افتخارآفرینی شما وزنه برداران نام آور ایرانی باشم.

کیانوش رستمی و سایر پیشکسوتان بزرگ کشورمان در پایان، خواستار این شدند که جیانی مرلو رییس انجمن ورزشی نویسان جهان و سیستم بین المللی رسانه ای در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری با توجه به پتانسیل وزنه برداری ایران و سوابق مدیریتی علی مرادی در عرصه های بین المللی از وی و سایر کاندیداهای ایرانی برای کسب کرسی های موثر بین المللی حمایت ویژه داشته باشند.

در پایان، علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری به رسم یادبود، هدایایی را به جیانی مرلو اهداء کرد.