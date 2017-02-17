لاوروف و تیلرسون از یکدیگر شناخت نسبی پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر جباروف معاون اول کمیته بین الملل سنای روسیه معتقد است که روسیه و آمریکا تلاش می کنند که نقطه نظر های مشترک را پیدا کنند و به دنبال یافتن علایق مشترک طرفین برای انجام اقدامات مشترک هستند.

روز پنجشنبه اولین دیدار «سرگئی لاوروف» و «رکس تیلرسون» وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا انجام شد. پس از این دیدار طرفین آن را مثمر ثمر خواندند. لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت این دیدار تاثیر مثبتی در روابط میان دو کشور داشت.

ولادیمیر جباروف به خبرنگاران گفت: وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا، در شکل جدید، با یکدیگر آشنا شدند و آن ها فقط یک شناخت نسبی از یکدیگر پیدا کردند.

وی در ادامه افزود: اکنون سخت است که آن ها بخواهند در مدت کوتاهی ظرف هفته های آینده روابط خود را تنظیم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که لاوروف با توجه به تجربه کاری اش بتواند رابطه خوبی با تیلرسون ایجاد کند.

جباروف گفت: آن ها در این دیدار در مورد مسئله سوریه بحث کردند و به نظر من این یکی از آن زمینه هایی است که می توانند در آن نقاط مشترک پیدا کنند.

این سناتور روس در پایان گفت که گفتگوهای روسای سیاست خارجی دو کشور می تواند زمینه دیدار دو رئیس جمهور روسیه و آمریکا را فراهم کند.