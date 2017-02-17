محورهای ۶ استان درگیر برف و کولاک/قبل از سفر با ۱۲۰ تماس بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در بیشتر محورهای استان لرستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان و محورهای خرم بیج - شیراز، سعادت شهر - شیراز، شیراز - سپیدان و اقلید - یاسوج در استان فارس، ‌آزادراه قزوین - رشت، محور ازنا - دورود در استان لرستان شاهد بارش برف هستیم.

وی افزود: بارش باران در اغلب محورهای استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان و محورهای بندرعباس، - جاسک، بندر لنگه - پارسیان و حاجی آباد - تنگه زا در استان بوشهر، محور کنگان - خورموج، کنگان - عسلویه و محور طاهری به جم و محور کناره به نور در استان مازندران ادامه دارد. استفاده از زنجیر چرخ نیز در اغلب محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان و چهارمحال بختیاری ضروری است.

رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر مسافر در راه مانده نداریم، ادامه داد: در آزاد راه تهران – کرج از پل کلاک تا پل فردیس و کرج – قزوین از مهرویلا تا پل استاندارد نیز ترافیک مشاهده می‌شود. با توجه به بارش‌های اخیر، احتمال آب‌گرفتگی در محورهای مواصلاتی استان‌های جنوبی مانند یزد، کرمان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، معابر شمال استان سیستان و بلوچستان و محورهای مواصلاتی استان خراسان جنوبی وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، ضمن اشاره به تاکید این مرکز درخصوص نامناسب بودن شرایط جوی و وضعیت راه‌ها برای سفر در روز جمعه، ادامه داد: در برخی محورهای شمالی مانند آذربایجان شرقی، زنجان، ‌اردبیل برف شدید و کولاک جریان دارد. به مردم توصیه می‌کنیم که امشب به خصوص به سمت محورهای کوهستانی به هیچ عنوان سفر شبانه نداشته باشند.

وی همچنین از مردم درخواست کرد که پیش از سفر برای مطلع شدن از وضعیت راهها با شماره تلفن‌های ۸۸۲۵۵۵۵۲ و ۱۲۰ تماس بگیرند.

به گفته رحمانی، در حال حاضر محورهای استان‌های هرمزگان، زنجان - طارم، تبریز - میانه، هشترود - زنجان و آزادراه پیامبر اعظم در استان زنجان به علت کولاک و محور خورموج - کنگان در استان بوشهر به علت آب گرفتگی مسدود است و تلاش برای بازگشایی آنها ادامه دارد. همچنین به علت عملیات راهسازی فرعی میمه به آبدانان در استان ایلام به صورت موقت مسدود است. همچنین تردد تریلرها در استان گیلان به علت لغزندگی سطح معابر تا اطلاع ثانونی دچار محدودیت است