هفته بیست و پنجم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و پنجم این رقابت‌ها عصر جمعه ۵۶ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان بیش از ۱۱۲ میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که محمد خوجملی با اسب دلدل طلا زودتر از خط پایان گذشت و یاسر جرجانی با اسب تیزپا یزدانی و آق اویلی بشگرد با اسب کیارش (۳) به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر بود که محمد خوجملی با اسب فراتون عنوان اول را به دست آورد و آق اویلی بشگرد با اسب آپیک و پیمان قلرعطا با اسب پرسا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که ابوطالب چاریزاده با اسب آنیک موفق به کسب مقام اول شد و متین جرجانی با اسب ریو گالکسی و کمال دالیجه عطا با اسب جنی وان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز کورس ویژه به مسافت هزار متر شکل گرفت که پیمان قلرعطا با اسب عالم ناب زودتر از خط پایان عبور کرد و بنیامین جرجانی با اسب آکام و آق اویلی بشگرد با اسب بابوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که جواد آچاک با اسب الکس نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و نورمحمد بهادر با اسب ماریانا و مهرداد خوجملی با اسب ساواش نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آق اویلی بشگرد با اسب سابرینا موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی با اسب نادال و جواد آچاک با اسب هج سنت به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله و ۳۶ تا ۴۸ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که آق اویلی بشگرد با اسب قره قیز موفق به کسب مقام اول شد و ابوطالب چاریزاده با اسب گالان و بنیامین جرجانی با اسب ارسلان به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های بیست و ششم و بیست و هفتم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، پنجم و ششم اسفندماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی در گلستان پس از حدود دو دهه به استان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.