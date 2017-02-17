صادرات سه نوع واکسن از ایران به مکزیک/نوسازی روابط سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی ضمن ارائه گزارشی از جلسات و بازدیدهایی که در سفر به مکزیک داشته است، اظهارداشت: کشور مکزیک شانزدهمین قدرت تجاری دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن ۱.۲ دهم تریلیون دلار که بیش از ۱۰ برابر درآمد ما از نفت است که ۵۰۰ میلیارد دلار آن حجم مبادلات تجاری با آمریکا است.

وی افزود: کشور مکزیک دارای ۱۲۱ میلیون نفر جمعیت است و به لحاظ تجاری و جمعیت کشوری مهم محسوب می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱۵ سال قبل اولین روابط سیاسی ما با آنها برقرار شد که در طول زمان دچار فراز و نشیب های بسیاری شد و بعد از پیروزی انقلاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

وزیر بهداشت افزود: به دلیل تحریم ها مبادلات تجاری ما با این کشور نزدیک به صفر رسیده است و اکنون در صددیم برای بازگشت به روابط تجاری گذشته و نوسازی روابط سیاسی که در طول این سالها صدمه دیده است، تلاش کنیم.

وی با اشاره به بازدید ها و ملاقاتهای بسیار خوبی که در این سفر صورت گرفته است، گفت: دیدارهایی با روسای کمیسیون های بهداشت و درمان و روابط خارجی همچنین رییس مجلس سنای کشور که قدرتمندترین نهاد در این کشور است و جمعی از نمایندگان مجلس داشته ایم.

وی در ادامه گفت: دیدار با مسئولین این کشور حاکی از احترام آنها به مردم و تمدن طولانی ایران بوده است و یادآوری آنچه که دستاوردهای انقلاب به همراه داشته که از دید آنها نیز بسیار ارزشمند بوده است.

هاشمی در خصوص بازدیدش از مهمترین و قدیمی ترین دانشگاه این کشور گفت: دانشگاه UNAM بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد و رییس این دانشگاه تعابیر بسیار زیبایی در خصوص فرهنگ و تمدن ایرانیان را عنوان کرد که دانایی توام با اقتدار و عزتمندی مردم ایران را می رساند.

وی افزود: در جریان این دیدار مقرر شد در قالب تفاهم نامه ای مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران اقداماتی در حوزه دانش و فناوری پزشکی آغاز شود و در این خصوص مجموعه ای برای توسعه همکاری های دوجانبه بین دو کشور ایجاد شود.

وزیر بهداشت همچنین گفت؛ در این سفر ملاقانی نیز با وزیر بهداشت کشور مکزیک داشتیم که مذاکرات در خصوص فروش واکسن به مکزیک را نهایی کردیم و مقرر شد که سه نوع واکسن از ایران به کشور مکزیک صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه، کشور مکزیک یکی از قدرتهای اقتصادی دنیاست ، گفت: در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است و امیدواریم در سفر آتی وزیر بهداشت و روسای دانشگا های مکزیک به ایران شاهد روابط موثرتری باشیم.

وزیر بهداشت همکاری در حوزه های دیگر نظیر صنایع را با کشور مکزیک مناسب دانست و گفت: فرآورده ها و تولیدات ایران را می توان به کشور مکزیک صادر کرد و به نظر می رسد فرهنگ دو کشور در بسیاری از حوزه ها بهم نزدیک است.

هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که، با رفت و آمد های هیات های سیاسی و پارلمانی شاهد ارتقای روابط بین دو کشور باشیم و احترام و روابط بین دو کشور موجب عزت و سعادت دو ملت شود