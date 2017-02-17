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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۰۱

بعد از مدارس؛

دانشگاه های ۲۰ شهر خوزستان نیز شنبه تعطیل شد

دانشگاه های ۲۰ شهر خوزستان نیز شنبه تعطیل شد

اهواز - دانشگاه ها هم مثل مدارس ۲۰ شهرستان استان خوزستان فردا شنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان خوزستان مبنی بر ورود توده گرد و خاک از کشور عراق و مصوبه ستاد بحران استان، دانشگاه های برخی شهرهای استان مثل مدارس برای فردا تعطیل اعلام شد.

بر این اساس، کلیه مدارس و مراکز آموزشی شهر های اهواز، کارون، باوی، بستان، حمیدیه، شوش، آبادان، خرمشهر، اروند، شادگان، دشت آزادگان و هویزه در  نوبت صبح فردا شنبه تعطیل است.

همچنین مدارس و مراکز آموزشی شهرهای ماهشهر، امیدیه، آغاجاری، دزفول، رامهرمز، رامشیر، گتوند و شوشتر فقط در نوبت بعد از ظهر فردا شنبه تعطیل است.

کد مطلب 3909875

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