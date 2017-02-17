دانشگاه های ۲۰ شهر خوزستان نیز شنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان خوزستان مبنی بر ورود توده گرد و خاک از کشور عراق و مصوبه ستاد بحران استان، دانشگاه های برخی شهرهای استان مثل مدارس برای فردا تعطیل اعلام شد.

بر این اساس، کلیه مدارس و مراکز آموزشی شهر های اهواز، کارون، باوی، بستان، حمیدیه، شوش، آبادان، خرمشهر، اروند، شادگان، دشت آزادگان و هویزه در نوبت صبح فردا شنبه تعطیل است.

همچنین مدارس و مراکز آموزشی شهرهای ماهشهر، امیدیه، آغاجاری، دزفول، رامهرمز، رامشیر، گتوند و شوشتر فقط در نوبت بعد از ظهر فردا شنبه تعطیل است.