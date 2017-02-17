نشت آمونیاک رفت و آمد در حیفا را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامۀ یدیعوت آحرونوت نوشت به دلیل نشت آمونیاک از یک تانکر ۲۰۰۰ هزار لیتری، رفت و آمد در یکی از اتوبان های حیفا متوقف شده است



این روزنامه افزود نشت آمونیاک همچنان ادامه دارد اما محدودۀ کوچکی را در بر می گیرد و فعلا خطری برای شهروندان ایجاد نمی کند به همین دلیل دستور العملی برای مردم صادر نشده است.



سید حسن نصر الله پیشتر تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به لبنان حمله کند، مخارن آمونیاک شهر حیفا را هدف قرار خواهد داد.