سناتور مک کین: تیم ترامپ آشفته و بی نظم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه آمریکا در تناقض آشکار با پیام اطمینان بخشی که مقامات دولت «ترامپ» در اولین سفر خود به اروپا درصدد انتقال آن به همتایان خود هستند، اظهار داشت که دولت جدید آمریکا در «آشفتگی و بی نظمی» بسر می برد.

سناتور مک کین که به عنوان یکی از نقادان ترامپ مشهور است، در «کنفرانس امنیتی مونیخ» گفت که استعفای «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جدید آمریکا به دلیل تماسهای وی با روسیه، نشاندهنده وجود مشکلاتی عمیق در محافل سیاسی واشنگتن است.

مک کین در اینباره گفت که «من فکر می کنم موضوع [استعفای] فلین آشکارا نشاندهنده این واقعیت است که دولت کنونی آمریکا در بسیاری از جنبه ها دچار آشفتگی و بی نظمی است».

سناتور مک کین در ادامه افزود که «شخص رئیس جمهور سخنانی را به زبان آورد که با اظهارات پیشین وی مغایرت داشت. بنابراین ما دریافتیم که اقدامات رئیس جمهور در تضاد با گفته های اوست».

گفتنی است که دولتهای اروپایی در پی دریافت علائمی از جانب دولت جدید آمریکا حول دامنه ای از موضوعات سیاست خارجی- از ناتو، روسیه و ایران گرفته تا بحث رژیم صهیونیستی و یکپارچگی اروپا- دچار بیم و نگرانی شده اند.

ژنرال «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشوردر نخستین سفر خود به اروپا برای شرکت در نشستی با حضور همتایان خود از کشورهای عضو «جی ۲۰» در شهر «بن» آلمان با اتخاذ مواضعی به مراتب عرفی تر در قبال موضوعات، تا حدودی به تخفیف این نگرانیها یاری رساندند.

این در حالی است که ترامپ در فضای سیاسی داخل آمریکا با بحث و جدالی فزاینده بر سر ارتباطات احتمالی میان دستیاران خود و مقامات روسیه روبروست؛ اتهاماتی که وی ضمن رد، آنها را «خدعه» و «نیرنگی» سازمان یافته از سوی رسانه های مخالف خود می داند.