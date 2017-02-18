  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

یادداشت؛

رتبه ناجا از نظر شهروندان

رتبه ناجا از نظر شهروندان

معاون اجتماعی ناجا طی یادداشتی ضمن ارائه میزان رضایتمندی مردم از پلیس گفت: ناجا افزایش رضایت شهروندان و ایجاد خرسندی مردم  را به منزله یک هدف راهبردی پیش روی خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی طی یادداشتی به ارائه میزان رضایتمندی مردم از پلیس پرداخت و عنوان کرد که رضایت مردم هدفی راهبردی در ناجا است.

سازمان پلیس، خواه در ایران یا هر کشور دیگر جهان، سازمانی است که در چندین و چند زمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم خدمات خود را به شهروندان جامعه عرضه می دارد. این سازمان از یک سو  ماموریت دارد تا «نظم» و «امنیت» را به جامعه ارزانی دارد و کجروی ها و کژکارکردی ها و خلاف ها و جرایم را از میان براند و از دیگر سو متولی خدمت رسانی در زمینه هایی همچون گواهینامه رانندگی، تعویض پلاک، گذرنامه  و ویزا، امور اماکن و نظایر آن است. از همین رو ، شاید نتوان از میان شمار پر تعداد سازمان های کشور، سازمانی را نشان کرد که همچون نیروی انتظامی با همه اقشار جامعه پیوند و ارتباط ماموریتی و وظیفه ای داشته باشد.

به زعم و باور علمای مدیریت و اندیشمندان حوزه های مختلف اجتماعی و سازمانی، سازمان  پر مخاطب و «پر کارکردی» همچون پلیس تنها زمانی قادر است  وظایف و ماموریت های ریز و درشت خود را به گونه ای حداکثری و «مطلوب» به سامان برساند که از همراهی و همکاری مردم  یا همان سرمایه اجتماعی برخوردار باشد. بی نیاز به هیچ حجتی ، پیش نیاز  همراهی، همسویی  و همکاری «رضایت» است. یعنی چنانچه شهروندان جامعه  از عملکرد پلیس ، چه عملکرد  آن در تولید و تقویت و بسط امنیت عمومی و گسترش و ارتقای انضباط اجتماعی و چه در مقوله های ریزتر «خدمت رسانی» راضی، خرسند و خشنود باشند آنگاه می توان  از آن انتظار داشت تا همراه «پلیس خود» برای افزایش روز افزون امنیت و آرامش عمومی گام بردارند.

نیروی انتظامی افزایش رضایت شهروندان و ایجاد «خرسندی مردم» را به منزله یک «هدف راهبردی» پیش روی خود قرار داده است. برای تحقق این هدف کلان نیز از روش ها و ساز و کارهای مختلفی نظیر؛

- تسریع در خدمت رسانی

- افزایش سرعت عمل

- بهبود و تعالی رفتار سازمانی

- افزایش تعامل با شهروندان

- اصلاح مستمر شیوه برخورد با شهروندان

- افزایش قاطعیت و جدیت در برخورد با مصادیق کجروی

- افزایش کمیت و کیفیت اقدامات نظم آفرین

- ایجاد امنیت عمومی حداکثری

- افزایش فعالیت های روشنگرانه و آموزشی

بهره گرفته و می گیرد. حال این سئوال پیش رو است که آیا ناجا با انجام اینگونه اقدامات توانسته رضایت شهروندان  را جلب کند و «منزلت اجتماعی» خود را بهبود بخشد.

جواب پرسش مذکور و پرسش های مشابه را پژوهشکده مطالعات بسیج یافته است. آن پژوهشکده ، با همکاری چند موسسه دانشگاهی و مطالعاتی، نظرات نمونه ای به حجم قریب ۲۰۰ هزار نفر از مردم سراسر کشور را مورد سنجش قرار داده است. در آن سنجش اولاً: میزان رضایت از عملکرد پلیس  و چندین سازمان دیگر کشور ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ثانیاً: میزان رضایت شهروندان در سال جاری  با میزان رضایت آنان در پنج سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفته است. ثالثاً: سازمان ها از حیث اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، منزلت اجتماعی و رضایت عمومی رتبه بندی شده اند.

نتایج سنجش ملی پژوهشکده مطالعات بسیج و موسسات و مراکز دانشگاهی همکار آن،  برای ناجا بسیار دلگرم کننده و البته قابل پیش بینی بوده و آن نتایج نشان داده است که:

اولاً: در حال حاضر میانگین نمره رضایت از سازمان ناجا ۸۵ از ۱۰۰ ( ۱۷ از ۲۰ ) بوده است.

ثانیاً: این میانگین در پنج سال اخیر روند صعودی داشته به گونه ای که از نمره ۷۰ ( ۱۴ ) در ۵ سال پیش به ۸۵ (۱۷) در سال جاری ارتقاء یافته است.

ثالثاً: برخلاف بسیاری از سازمان ها سرمایه اجتماعی و منزلت اجتماعی ناجا به طور معنی داری ارتقاء یافته است.

رابعاً: در رتبه بندی سازمان ها (حدود ۲۰ سازمان مهم کشور) بر اساس مجموعه متنوعی از شاخص ها، ناجا در رتبه چهارم جای گرفته (تفاوت نمره آن با سه سازمان  ۱ تا ۳ نیز حدود ۵ نمره) بوده است.

افزایش رضایت از ناجا و ارتقاء رتبه منزلتی این سازمان، بیش از آن که متاثر از بهبود کمیت و کیفیت عملکرد این سازمان باشد، متاثر  از «قدرشناسی» قابل تقدیر شهروندان  ومردمی شدن  روز افزون پلیس و همسویی اهداف پلیس و مردم است

این نتایج برای یکایک نیروهای پلیس همچون یک «محرک انگیزشی» نیرومندی است که آنان را برای ارائه خدمات خالصانه بیشتر به شهروندان بر می انگیزد و آنان را بیش از پیش مشتاق بسط و گسترش امنیت عمومی و انضباط اجتماعی می سازد. به امید روزهای بهتر توأم  با آرامش و آسایش و معنویت در سایه امنیت، امنیتی که حاصل مشارکت همگان است و در واقع امنیت حداکثری زمانی محقق می شود که مردم به میدان آیند و در کنار پلیس خودشان در انجام و فرجام این مهم سهم خودشان را ایفا کند.

کد مطلب 3909982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها