رتبه ناجا از نظر شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی طی یادداشتی به ارائه میزان رضایتمندی مردم از پلیس پرداخت و عنوان کرد که رضایت مردم هدفی راهبردی در ناجا است.

سازمان پلیس، خواه در ایران یا هر کشور دیگر جهان، سازمانی است که در چندین و چند زمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم خدمات خود را به شهروندان جامعه عرضه می دارد. این سازمان از یک سو ماموریت دارد تا «نظم» و «امنیت» را به جامعه ارزانی دارد و کجروی ها و کژکارکردی ها و خلاف ها و جرایم را از میان براند و از دیگر سو متولی خدمت رسانی در زمینه هایی همچون گواهینامه رانندگی، تعویض پلاک، گذرنامه و ویزا، امور اماکن و نظایر آن است. از همین رو ، شاید نتوان از میان شمار پر تعداد سازمان های کشور، سازمانی را نشان کرد که همچون نیروی انتظامی با همه اقشار جامعه پیوند و ارتباط ماموریتی و وظیفه ای داشته باشد.

به زعم و باور علمای مدیریت و اندیشمندان حوزه های مختلف اجتماعی و سازمانی، سازمان پر مخاطب و «پر کارکردی» همچون پلیس تنها زمانی قادر است وظایف و ماموریت های ریز و درشت خود را به گونه ای حداکثری و «مطلوب» به سامان برساند که از همراهی و همکاری مردم یا همان سرمایه اجتماعی برخوردار باشد. بی نیاز به هیچ حجتی ، پیش نیاز همراهی، همسویی و همکاری «رضایت» است. یعنی چنانچه شهروندان جامعه از عملکرد پلیس ، چه عملکرد آن در تولید و تقویت و بسط امنیت عمومی و گسترش و ارتقای انضباط اجتماعی و چه در مقوله های ریزتر «خدمت رسانی» راضی، خرسند و خشنود باشند آنگاه می توان از آن انتظار داشت تا همراه «پلیس خود» برای افزایش روز افزون امنیت و آرامش عمومی گام بردارند.

نیروی انتظامی افزایش رضایت شهروندان و ایجاد «خرسندی مردم» را به منزله یک «هدف راهبردی» پیش روی خود قرار داده است. برای تحقق این هدف کلان نیز از روش ها و ساز و کارهای مختلفی نظیر؛

- تسریع در خدمت رسانی

- افزایش سرعت عمل

- بهبود و تعالی رفتار سازمانی

- افزایش تعامل با شهروندان

- اصلاح مستمر شیوه برخورد با شهروندان

- افزایش قاطعیت و جدیت در برخورد با مصادیق کجروی

- افزایش کمیت و کیفیت اقدامات نظم آفرین

- ایجاد امنیت عمومی حداکثری

- افزایش فعالیت های روشنگرانه و آموزشی

بهره گرفته و می گیرد. حال این سئوال پیش رو است که آیا ناجا با انجام اینگونه اقدامات توانسته رضایت شهروندان را جلب کند و «منزلت اجتماعی» خود را بهبود بخشد.

جواب پرسش مذکور و پرسش های مشابه را پژوهشکده مطالعات بسیج یافته است. آن پژوهشکده ، با همکاری چند موسسه دانشگاهی و مطالعاتی، نظرات نمونه ای به حجم قریب ۲۰۰ هزار نفر از مردم سراسر کشور را مورد سنجش قرار داده است. در آن سنجش اولاً: میزان رضایت از عملکرد پلیس و چندین سازمان دیگر کشور ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ثانیاً: میزان رضایت شهروندان در سال جاری با میزان رضایت آنان در پنج سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفته است. ثالثاً: سازمان ها از حیث اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، منزلت اجتماعی و رضایت عمومی رتبه بندی شده اند.

نتایج سنجش ملی پژوهشکده مطالعات بسیج و موسسات و مراکز دانشگاهی همکار آن، برای ناجا بسیار دلگرم کننده و البته قابل پیش بینی بوده و آن نتایج نشان داده است که:

اولاً: در حال حاضر میانگین نمره رضایت از سازمان ناجا ۸۵ از ۱۰۰ ( ۱۷ از ۲۰ ) بوده است.

ثانیاً: این میانگین در پنج سال اخیر روند صعودی داشته به گونه ای که از نمره ۷۰ ( ۱۴ ) در ۵ سال پیش به ۸۵ (۱۷) در سال جاری ارتقاء یافته است.

ثالثاً: برخلاف بسیاری از سازمان ها سرمایه اجتماعی و منزلت اجتماعی ناجا به طور معنی داری ارتقاء یافته است.

رابعاً: در رتبه بندی سازمان ها (حدود ۲۰ سازمان مهم کشور) بر اساس مجموعه متنوعی از شاخص ها، ناجا در رتبه چهارم جای گرفته (تفاوت نمره آن با سه سازمان ۱ تا ۳ نیز حدود ۵ نمره) بوده است.

افزایش رضایت از ناجا و ارتقاء رتبه منزلتی این سازمان، بیش از آن که متاثر از بهبود کمیت و کیفیت عملکرد این سازمان باشد، متاثر از «قدرشناسی» قابل تقدیر شهروندان ومردمی شدن روز افزون پلیس و همسویی اهداف پلیس و مردم است

این نتایج برای یکایک نیروهای پلیس همچون یک «محرک انگیزشی» نیرومندی است که آنان را برای ارائه خدمات خالصانه بیشتر به شهروندان بر می انگیزد و آنان را بیش از پیش مشتاق بسط و گسترش امنیت عمومی و انضباط اجتماعی می سازد. به امید روزهای بهتر توأم با آرامش و آسایش و معنویت در سایه امنیت، امنیتی که حاصل مشارکت همگان است و در واقع امنیت حداکثری زمانی محقق می شود که مردم به میدان آیند و در کنار پلیس خودشان در انجام و فرجام این مهم سهم خودشان را ایفا کند.