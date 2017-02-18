فردی با تابعیت کره شمالی در ارتباط با قتل کیم جونگ نام دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع پلیس مالزی روز شنبه اعلام کردند که نیروی پلیس این کشور فردی را که تابعیت کره شمالی داشته و احتمال می رود در قتل «کیم جونگ نام» برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر پیونگ یانگ نقش داشته باشد را دستگیر کرده است.

بر اساس این گزارش، بر طبق اطلاعات مشخص شده در گذرنامه فرد بازداشت شده، نام وی «ری جونگ چول» است و درسال ۱۹۷۰ در کره شمالی متولد شده است.

در همین راستا، «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی در اظهاراتی گفت: فرد دستگیر شده به عنوان کارگر خارجی و با نام «آی کد» در کوالالامپور زندگی می کرده است.

لازم به ذکر است که برادر ناتنی رهبر کره شمالی چند روز پیش در مالزی به قتل رسید و قبلا نیز ۲ زن با گذرنامه های ویتنامی و اندونزیایی در رابطه با احتمال دست داشتن در قتل کیم جونگ نام، توسط پلیس مالزی دستگیر شده بودند.