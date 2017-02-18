مناطق حاشیه تهران بارانداز بسیاری از اتفاقات است

به گزارش خبرنگارمهر، سردارمحسن فتحی زاده در همایش کوپ پلیس غرب استان تهران با تسلیت ایام فاطمیه و مدد از خدا برای ادامه مسیر اهل بیت علیهم السلام، بیان داشت: تهدیدات امنیتی مهم هستند و دشمنان نظام در حال بررسی لطمه زدن به نقاط کلیدی کشورند و بایستی در ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مردم از فرصت های موجود در راستای جلب رضایت مردم بهره گرفته شود؛ به تعبیر فرمانده معظم کل قوا، نیروی انتظامی می تواند با ارائه خدمات مضاعف به مردم باعث افزایش رضایتمندی شهروندان از نظام باشد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی در نوک پیکان ارتباط با مردم قرار دارد و به دنبال کسب رضایتمندی مردم در گرو خدمات فرماندهان و روسای کلانتری ها و مسئولان انتظامی است که باید قدر این مهم را بدانیم.

وی در ادامه از کلانتری ها و پلیس راهور به عنوان دو بخش اثرگذار در ناجا یاد کرد و گفت: رسیدگی به مشکلات کلانتری ها از مهمترین وظایف مسئولان در ناجاست و رصد عملکرد آنها از سوی تمامی دستگاه های نظارتی صورت می گیرد لذا ما به عنوان متولیان امر باید به گونه ای عمل کنیم که حس رضایتمندی در مردم ایجاد شود.

سردار فتحی زاده بیان داشت: شاید بعضا نتوانیم در آن واحد برای ارباب رجوع کاری انجام بدهیم لیکن اگر برخورد ما به گونه ای باشد که شهروندان تکریم را حس کنند این خود موجبات افزایش رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

وی گفت: فرماندهان باید دغدغه مسئولیت داشته باشند چرا که ما امانتدار هستیم و فردای قیامت باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم همچنین کادرسازی توام با تخصص می بایست در اولویت کار فرماندهان و مسئولان انتظامی قرار گیرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع و برخورد شایسته با مردم بیان داشت: اگر نمی توانیم کاری برای مردم انجام دهیم لااقل تکریم شان می تواند بخشی از آلام آنان را بکاهد.

وی در ادامه، مناطق حاشیه استان تهران را بارانداز بسیاری از اتفاقات دانست و تاکید کرد: با وجود زمینه بالای وقوع جرم، بایستی کاهش جرایم در دستور کار پلیس قرار گیرد.

سردار فتحی زاده با اشاره به تلاش مسئولان ناجا برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان گفت: امیدواریم تا ۶ ماهه اول سال آینده بسیاری از مشکلات حل شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات خوب انجام شده در بحث هوشمندسازی پلیس در فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، این فرماندهی می تواند الگوی مدیریتی خوبی برای سایر فرماندهی انتظامی استان ها باشد.