توافق با ۴ وزارتخانه برای صیانت از بازار شرکت های دانش بنیان

دکتر مهدی الیاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که تحت عنوان صیانت از بازار است، اظهار داشت: تاکنون با ۴ وزارتخانه بهداشت، نیرو، کشاورزی و ICT در راستای برنامه خود برای تحقق صیانت از بازار شرکت های دانش بنیان توافقاتی داشتیم.

وی با بیان اینکه این موضوع می تواند در دانش‌بنیان و تقاضا محور شدن کشور تاثیر بسزایی داشته باشد، عنوان کرد: همکاری با وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، ICT، کشاورزی آغاز شده و درصدد ارتباط با وزارتخانه‌های راه، نفت، صنعت و دفاع هستیم.

الیاسی با بیان اینکه بر همین اساس بنا داریم کتابچه‌ای با ۹ فصل برای برنامه دستگاه‌ها برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تهیه کنیم، گفت: تاکنون حوزه دانش‌بنیان عرضه محور بوده؛ این بدان معناست که یک فرد خلاق، یک شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی می‌کرده ولی ممکن بود طرحی که در شرکت وجود داشت مورد نیاز کشور نباشد.

به گفته وی، در برنامه صیانت از بازار، موضوع تقاضا محوری را مطرح کردیم و معکوس پیش رفتیم؛ بدان معنا که مثلا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم تا به ما امکاناتی که در این حوزه نیاز داریم، ارائه کند.

وی افزود: همچنین وزارت بهداشت به ۹ حوزه تقسیم شد؛ دانش‌بنیانی های تقاضا محور در این حوزه را مشخص کردیم و از خریدهای بازار شروع می‌کنیم؛ سپس ظرفیت بازار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الیاسی خاطر نشان کرد: همه این ابزارها برای به کار گرفتن بازار اجرایی می‌شود؛ در واقع در اجرای برنامه صیانت از بازار مشکل بین شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار و مصرف جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در برنامه صیانت از بازار تولید محصول دانش بنیان شتاب داده می شود و از سوی دیگر محصولات به استانداردهای مشخص می رسند. بعد از صیانت از بازار و تولید محصول دانش بنیان ایرانی برنامه تامین بازار این شرکت ها باید پیاده سازی شود.