تشکیل اتاق فکر در معاونت هنری/حمایت حقوقی از افراد وظیفه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از هنرمندان تجسمی، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرهای تجسمی از اساسیترین بخشهای هنری جامعه است و ما در طول تاریخ شاهد آثار ماندگاری از هنرمندان این عرصه بوده ایم.
وی با اشاره به نشست های مشترک وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و دارایی، افزود: در این نشست مشترک، وزیر اقتصاد و امور دارایی قول تلاش برای حذف مالیات از بخش هنر را دادند و این اتفاق خوبی است که در حال پیگیری است.
مرادخانی گفت: انجمنهای هنری ما بسیار فعال و مجری سیاستهای دولت در حوزه تجسمی هستند و این یکی از اتفاقاتی است که در حوزه معاونت امور هنری به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات مدنی در حال انجام است.
وی افزود: هنرمندان با جدیت تمام کار خود را پیش میبرند و اتفاقات خوبی را توانستیم در این حوزه رقم بزنیم که از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاههای موزه هنرهای معاصر که هم اکنون در حال برگزاری است اشاره کرد.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید تعداد گالریها افزایش یافته و فعالیتهای مناسبی از جمله نمایش آثار هنرمندان در آن ها برگزار شده است.
موزه هنرهای معاصر متعلق به هنرمندان است
در ادامه این نشست برخی هنرمندان به گفت و گو با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداختند و خواستار مطالبات هنری در حوزه تجسمی از وی شدند.
بهروز دارش عضو شورای هنری نهمین جشنواره بینالمللی فجر گفت: در سالهای گذشته متاسفانه موزه هنرهای معاصر بسته بود اما در این سالها موزه فعالتر شده و بی تردید موزه متعلق به هنرمندان است.
وی افزود: خوشبختانه در انتخاب آثار محدودیتی از جانب دولت وجود نداشته و انتخاب آثار به صورت آزادانه انجام شد.
دارش ادامه داد: آثار تجسمی از سطح بالایی برخوردار است و قابل ارائه در جامعه بین الملل است و متاسفم که منتقدین درباره این آثار نقد نمینویسند.
وی با اشاره به تعداد هنرمندانی که در فراخوان نهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی شرکت کردهاند گفت: ما مجبور بودیم در این جشنواره از میان ٥ هزار نفر ١٠٠ را نفر را انتخاب کنیم اگرچه موزه جای بسیار زیبایی است اما برای آنچه ما داریم جای کوچکی است و امیدواریم سازمانی باشد تا از حقوق هنرمندان دفاع کند.
عضو شورای هنری نهمین جشنواره بینالمللی فجر افزود: جشنواره نهم را یک شروع خوب میدانم و معتقدم در آینده نیز میتوانیم به تدریج این را گسترش دهیم.
تامین فضای مناسب برای انجمن های هنری
در ادامه معصومه مظفری عضو انجمن هنرمندان نقاش گفت: در ساختمانی که هماکنون دفتر انجمن ما در آنجا قرار دارد ٥ انجمن دیگر نیز حضور دارند که بسیار باسابقه هستند و کارنامه درخشانی در برگزاری بیینالها، جشنوارهها و سمپوزیومهای مختلف دارند و در واقع اولین خواست ما انجمنها این است که چرا وزارت ارشاد بعد از چندین سال ساختمانی را که در اختیار ما گذاشته بود از ما گرفت و ما را به شهرداری واگذار کرد.
وی افزود: فضای در اختیار ما برای انجام فعالیت های آموزشی بسیار کوچک است و نمیتوانیم در این دفاتر تصمیمهای بزرگ برای رشتههای هنریمان بگیریم.
مظفری با بیان اینکه انجمنهای هنری مجبور به پرداخت مالیات هستند، گفت: با توجه به بند «ل» ماده ١٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری معاف از مالیات است و گالریداران، انجمنهای هنری و آموزشگاههای هنری معاف از مالیات هستند و نباید نگران پرداخت مالیات باشند.
وی افزود: تاسیس دبیرخانه دائمی برای برگزاری جشنوارهها، بیینالها و سمپوزیومها ضروری است زیرا نیازمند دبیرخانه پویایی در این زمینه هستیم و باید همه انجمنها در آنجا حضور داشته باشند تا بتوانند فعالیتهای هنری را در جامعه رصد کنند.
رییس انجمن هنرمندان نقاش ارتباط فعالتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انجمنها را به نفع جامعه هنری دانست و گفت: نیازهای انجمنهای هنری با یکدیگر متفاوت است و لازم است که با همه این انجمنها دیدار داشته باشید.
مظفری با تاکید بر تصویب قانون یک درصد خرید آثار توسط سازمانها و ارگانهای دولتی افزود: اگر شورای تجسمی تشکیل شود میتواند در انتخاب آثار کمک کند و این کار را گسترش دهند.
رییس جمهور از گالری ها بازدید کند
در ادامه علی فرامرزی درباره برگزار نشدن بیینال در بخشهای مختلف هنرهای تجسمی گفت: بیینال یک حرکت فرهنگی است که هنرمندان خلاق و با استعداد را به جامعه معرفی کرده و از آنها حمایت میکند در نتیجه میتواند به لحاظ اقتصادی بازار هنر را نیز حمایت کند.
او ادامه داد: آقای وزیر از شما میخواهم به نیابت از جامعه تجسمی از آقای رییسجمهور بخواهید گاهی اوقات به گالریها نیز بیایند و با هنرمندان نیز دیدار داشته باشند.
این هنرمند با اشاره به تعداد افراد حوزههای مختلف هنرهای تجسمی افزود: هنرمندان بسیاری در حوزههای مختلف هنرهای تجسمی فعالیت میکنند و این مسئله نیازمند بودجه و توجه بیش از پیش است.
فرامرزی خاطر نشان کرد: اگرچه هر سال به تعداد گالریها افزوده میشود اما به همان اندازه نیز گالری به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد هنر وجود دارد از چرخه فعالیت خارج میشود و باید بدانیم که اقتصاد هنر اقتصاد حراج نیست.
وی تاکید کرد: اقتصاد بدنه هنر آن چیزی است که در گالریها اتفاق میافتد و خرید و فروشی است که در گالریها صورت میگیرد و اقتصاد حراج موضوع جداگانهای است که مربوط به درصدی از جامعه میشود و با اقتصاد بدنه تجسمی کاملا متفاوت است.
رشد کمی و کیفی در اقتصاد هنر
در ادامه این نشست، سعید ملک با بیان اینکه در چند سال گذشته شاهد رشد کمی و کیفی در حوزه گالریداری و اقتصاد هنر بوده ایم، گفت: آمار نشان میدهد رشد اقتصاد هنر بسیار خوب بوده و موزه هنرهای معاصر در یک دوره فعالیتهای کمتری داشته اما امروز فعالیتهای کمی و کیفی فوقالعادهای دارد و دوباره جایگاه خود را در عرصه بینالمللی پیدا کرده و این باعث خوشحالی جامعه هنری است.
مدیر گالری آرتسنتر افزود: معتقدم در این سالها هنر به عنوان بهترین سفیر ایران در دنیا بوده است چراکه حوزه هنر بهترین زبان مشترک در بین ملیتها ست و باور کردنی نیست وقتی استقبال علاقهمندان به هنر از آثار بینالمللی را میبینیم.
وی گفت: امیدوارم با حضور وزیر و حمایت از هنر این اتفاقات گسترش پیدا کند و از لحاظ کمی و کیفی بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.
مردم پشتوانه اصلی هنر هستند
در ادامه جمشید حقیقتشناس گفت: متاسفانه آثار هنرمندان به جای اینکه در جامعه گسترش پیدا کند در خانهها و کارگاههایشان باقی میماند و این نگرانی برای هنرمندان وجود دارد.
وی تصریح کرد: از طرفی دانشگاههای معتبری هنرمندان بسیاری را پرورش میدهند که متاسفانه آنها هم از این موضوع احساس نگرانی دارند و هیچ جایی برای هیچ کاری ندارند و بیشتر این هنرمندان معترض میشوند.
حقیقتشناس نقش مردم را در فراهم کردن این بستر موثر دانست و گفت: دولت در این میان میتواند به عنوان یک سیاستگذار کلانی باشد که شرایطی را فراهم کند تا مردم وارد این عرصه شوند چراکه اگر مردم وارد این عرصه نشوند دولت و بودجه هیچ کمکی نخواهد کرد.
وی افزود: مردم پشتوانه اصلی ما در هنر هستند چراکه اگر فرهنگی وجود دارد به دلیل حمایت مردم از آن است.
حقیقت شناس گفت: امروز تولیدات عرصه هنرهای تجسمی در کارگاهها محدود شده است. اگر به هنرمندان توجه داشته باشیم، هنر ارتقا می یابد.
هنر راه بازگشت به جامعه سالم است
در پایان سخنان هنرمندان، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جامعه امروز یک بار دیگر به روح لطیف هنرمندان احتیاج دارد.راه بازگشت به یک جامعه سالم به عقیده من هنر است.
وی افزود: این که اثری از ایران به غرب می رود علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی ،ارزش های دیگری هم ایجاد می کند که نشان دهنده مقام بالای فرهنگ و هنر ایرانی است.
صالحی امیری ادامه داد: برای حل مسائل اجتماعی به شما هنرمندان نیازمندیم. برای پاسخ به مصرف فرهنگی جامعه به شما نیازمندیم.
وی افزود: جامعه دچار یک سوء مصرف شده است. سوء مصرف فرهنگی یعنی پایین بودن سرانه مصرف فرهنگی در جامعه ایران. ما در خصوص سرانه مصرف خوراک و پوشاک و ... مفصل صحبت می کنیم ولی برای مصرف فرهنگی جامعه فاقد الگوها و سرانه های معین هستیم که نیازمند سه عنصر دارا بودن سیاست ، نیروی انسانی توانمند و سرمایه گذاری کافی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چاره حل این مشکلات را رجعت به گذشته دانست و گفت: ما باید یک رجعتی داشته باشیم که چرا امروز دچار این مسائل شده ایم و من فکر می کنم در بازگشت به گذشته به نکته تحلیلی برسیم که باید به سرمایه هایمان اتکا کنیم.
وی افزود: انعقاد قرارداد پژوهشی با انجمن ها ضروری است تا تاریخ شفاهی حوزه های هنرهای تجسمی در ایران تنظیم و چاپ بشود و این آثار به نسل های بعدی منتقل بشود.
صالحی امیری گفت: وجود گالری ملی ضروری است.تلاش می کنیم تا به زودی ساختمانی را با محیط مناسب اجاره وانجمن ها از جمله انجمن نقاشی که مشکل فضا دارند در این مکان مستقر شوند.
وی با اشاره به اقداماتی که در دوره وزارت خود در عرصه هنرهای تجسمی صورت گرفته اظهار کرد: در این مدت کوتاه درباره مالیات و بیمه جلساتی برگزار کرده ایم.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: جلساتی را با وزیر اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی داشتیم و در حال نوشتن تفاهمنامه ای هستیم. انتظار ما معافیت کل فعالیت های هنری است.
صالحی امیری ادامه داد: اقتصاد فرهنگ و هنر کشور در تراز و شان جامعه بزرگ ایران نیست و این نیازمند یک جهش جدی است که ما باید بسترهایش را در کشور ایجاد کنیم.
وی درباره تاسیس شورای تجسمی افزود: با تشکیل اتاق فکر در معاونت هنری، معیار حرکت و سیاست گذاری در این معاونت، شورای راهبردی خواهد بود که به منزله اتاق فکر معاون امور هنری عمل خواهد کرد.
صالحیامیری با اشاره به حفظ کرامت هنرمندان گفت: مساله خانه سالمندان نکته مهمی است و در شورای راهبردی باید در دستور کار قرار بگیرد و هر اقدامی که بتواند رضایت آن ها را تامین کند، من هم حمایت کنم. وی افزود: خرید آثار هنری و یک درصد سهم وزارت خانه ها را پیگیری و در جلسات هیات دولت، وزرا را ترغیب به انجام این کار خواهم کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رفع مشکلات حقوقی هنرمندان یادآور شد: ما یک دایره حقوقی نیاز داریم که در زمان وقوع مشکلات از هنرمندان حمایت کنند.به نحوی که هر وقت بزرگان حوزه هنر دچار مشکل شوند از این افراد حمایت حقوقی بکنیم و این وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مساله اجتماعی شدن حوزه هنرهای تجسمی یکی دیگر از مباحث مهم است . مهم ترین ضرورت فراگیر شدن حوزه هنرهای تجسمی و عمومی شدن آن است.
صالحی امیری در پایان با تاکید بر مستندسازی در عرصه هنرهای تجسمی گفت: ساخت فیلم مستند مهم است. باید هنرمندان این حوزه را به واسطه این فیلم ها معرفی کنیم.
در پایان صحبتهای هنرمندان و صالحی امیری، حسین محجوبی هنرمند پیشکسوت نقاشی یکی از آثار خود را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا کرد.
نظر شما