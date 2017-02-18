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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

جردن باروز:

راه سختی را برای بازگشت پشت سر گذاشتم/ زیرک و کهنه کارم!

راه سختی را برای بازگشت پشت سر گذاشتم/ زیرک و کهنه کارم!

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک از اینکه توانست پس از مدتها دوری از میدان دوباره در جام جهانی ۲۰۱۷ ایران به کشتی بازگردد، اظهار خوشحالی و رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جردن باروز آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم تیم کشتی آمریکا پس از پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از بازگشت به کشتی احساس خوبی دارم. راه طولانی و سختی را پشت سر گذاشتم و بیشتر خود را از لحاظ روانی آماده کردم تا پس از ناکامی در المپیک ریو به میدان مسابقه بازگردم.

وی در ادامه گفت: من حالا یک کشتی گیر زیرک اما کهنه کار هستم. البته دیگر مسن شده ام اما زیرک هستم. به خوبی می دانم که چگونه باید برنده شوم.شاید دیگر مثل آن موقع که ۲۲ ساله بودم قدرت نداشته باشم اما هنوز می توانم ماموریتم را انجام دهم.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ شب گذشته پس از دو روز پیکار ۸ تیم برتر دنیا در کرمانشاه با قهرمانی تیم ملی ایران با پایان رسید.

کد مطلب 3910155

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