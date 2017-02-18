آمادگی سامانه ۱۳۵ برای رسیدگی به تخلفات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سرابیان در نشست خبری با موضوع کشیک های نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در راستای اجرای طرح نوروز ۹۶، سازمان تعزیرات حسب دستور وزیر نسبت به تشدید گشت های مشترک از بهمن اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت کشیک نوروزی امسال زودتر آغاز می شود، گفت: این طرح از ۲۸ بهمن در سراسر کشور آغاز شده است و تمام کارکنان تعزیرات به حالت آماده باش درآمدند.

سرابیان افزود: ضمن تشدید گشت ها، شعبی به صورت کشیک حتی در تعطیلات دایر خواهند بود تا به شکایت ها و تخلفات رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: شعب سیار نیز به همراه بازرسان دستگاه های مختلف، در قالب گشت های مشترک در بازارهای پرتردد و مکان های هدف حضور خواهند داشت.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات در خصوص مهلت اجرای این طرح، گفت: تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و در این ایام روسای شعب ثابت و سیار آماده رسیدگی به گزارشات و شکایات مردم هستند.

سرابیان از فعالیت سامانه ۱۳۵ رسیدگی به شکایات خبر داد و افزود: مردم می توانند گزارش های تخلف اصناف را علاوه بر شماره ۱۲۴ سازمان صنعت و ۱۳۵ تعزیرات به سامانه پیامکی جدیدی به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ ارسال کنند.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم اگر تخلفی مشاهده کردند حتما اعلام کنند و مطمئن باشند رسیدگی و نتیجه هم اعلام می شود. از ابتدای تاسیس سازمان تا کنون کشیک نوروزی را داشتیم اما امسال با تاکید وزیر دادگستری، طرح نوروزی ۱۷ روز زودتر آغاز شده و از ۲۸ بهمن کلید خورده است.

سرابیان تصریح کرد: در بازارهای بزرگ در سراسر کشور پایگاه مشترک راه اندازی کردیم و در تهران نیز در نمایشگاه های بهاره، تیم مستقر تعزیرات با آرم و نشان تعزیرات حضور خواهند داشت. بنا شده در صورتی که شهرداری های مناطق امکانات لازم را فراهم کنند، اکیپ های تعزیرات در مناطق ۲۲ گانه نیز مستقر شوند.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات افزود: مردم می توانند تخلفات مربوط به گرانفروشی بلیت های قطار، اتوبوس و هواپیما و همچنین تخلفات اماکن تفریحی و گردشگری، درمانی، مراکز فروش البسه و آجیل را به سامانه ۱۳۵ ارسال کنند.