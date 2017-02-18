درخشان ترین عملکرد مقابله با ریزگردها را منابع طبیعی خوزستان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار بذرکار پیش از ظهر امروز در مراسم مراسم تودیع خود اظهار کرد: از تمامی کارشناسانی که در این مدت کمک کردند تا حرکتی که شروع کردیم را پیش ببریم، تقدیر و تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه خاکریز اول مبارزه با مسائلی مانند گرد و خاک شهرستان ها است، گفت: تغییر مدیریت یک مسئله طبیعی است و از روز آمدن در این سالن تصور خروج از مسند را داشتم ولی خوشحالم که هرگز حتی لحظه ای فرصت ارائه شده به من را با وجود نداشتن هیچ حامی و جریان سیاسی، از دست ندادم. درخشان ترین عملکرد در مقابله با ریزگردها را منابع طبیعی خوزستان داشته است و در هیچ جای کشور همزمان هشت هزار هکتار کار بیولوژیکی انجام نشده است.

مدیرکل سابق منابع طبیعی استان خوزستان عنوان کرد: برای جابجایی مدیران سازمان های حرفه ای ارزیابی دارند و بعد از بیان اشکالات به مدیرکل می گویند به این دلایل باید بروی ولی وقتی من سوال کردم چرا هیچ پاسخی دریافت نکردم و فقط اعلام کردند که مصلحت است.