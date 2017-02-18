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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

جدیدترین شماره «داروگ» به دکه‌ها آمد

جدیدترین شماره «داروگ» به دکه‌ها آمد

هفتمین شماره ماهنامه «داروگ» (اولین نشریه نوجوانان دوستدار محیط زیست) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از مجله «داروگ» مطالب طنز و جدی محیط زیستی در بخش‌های تکاپو، بچه‌های سبز، طبیعت‌گردی، سرگرمی، خبر خوش، پارک جانوران و زمین ما آمده‌اند.

گفتگو با محمد درویش از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش اختتامیه دومین جشنواره سپیدار همراه با مرضیه برومند و لیلی رشیدی، گفتگو با نوجوانی که با کمک همکلاسی‌هایش زباله‌های جاده چالوس را پاک سازی کرده‌اند و داستانی از تالاب‌های ایران از جمله مطالب این شماره‌اند.

در جدیدترین شماره «داروگ» فیلم lion از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ در کنار خبرهای محیط زیستی از سراسر جهان و برای نوجوانان معرفی شده‌اند. یک پوستر تمام رنگی نیز هدیه این شماره داروگ به خوانندگانش است.  

شرکت انتشارات فنی ایران صاحب‌امتیاز و آرش قلمی‌فرد مدیرمسئول این نشریه هستند. این ماهنامه زیر نظر سیدرضا کروبی، هایده کروبی، مرتضی تفرشی و آرش قلمی‌فرد به عنوان شورای سیاست‌گذاری اداره می‌شود و شماره هفتم آن با بهای ۵۰۰۰ تومان روی دکه‌های روزنامه‌فروشی توزیع شده است.

کد مطلب 3910490

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