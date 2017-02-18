به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از مجله «داروگ» مطالب طنز و جدی محیط زیستی در بخشهای تکاپو، بچههای سبز، طبیعتگردی، سرگرمی، خبر خوش، پارک جانوران و زمین ما آمدهاند.
گفتگو با محمد درویش از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش اختتامیه دومین جشنواره سپیدار همراه با مرضیه برومند و لیلی رشیدی، گفتگو با نوجوانی که با کمک همکلاسیهایش زبالههای جاده چالوس را پاک سازی کردهاند و داستانی از تالابهای ایران از جمله مطالب این شمارهاند.
در جدیدترین شماره «داروگ» فیلم lion از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ در کنار خبرهای محیط زیستی از سراسر جهان و برای نوجوانان معرفی شدهاند. یک پوستر تمام رنگی نیز هدیه این شماره داروگ به خوانندگانش است.
شرکت انتشارات فنی ایران صاحبامتیاز و آرش قلمیفرد مدیرمسئول این نشریه هستند. این ماهنامه زیر نظر سیدرضا کروبی، هایده کروبی، مرتضی تفرشی و آرش قلمیفرد به عنوان شورای سیاستگذاری اداره میشود و شماره هفتم آن با بهای ۵۰۰۰ تومان روی دکههای روزنامهفروشی توزیع شده است.
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