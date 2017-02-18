نمایندگان مجلس نگاه مساعدت آمیز به بودجه امدادرسانی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در بازدید از پایگاه امدادی جنوب شرق کشور افزود: تلاش خواهیم کرد مساعدت و همکاری مجلس شورای اسلامی را جهت تامین بودجه دستگاه های امدادرسان، از جمله جمعیت هلال احمر بگیریم.

وی تصریح کرد: باید ارتباط جمعیت هلال احمر با مجلس بیشتر شده و در این راستا مجلس شورای اسلامی هم نگاهی ویژه به ارگان های امدادرسان ازجمله جمعیت هلال احمر دارد و هیچ مضایقه ای جهت تخصیص بودجه انجام نخواهد داد.

پورابراهیمی گفت: شرایط ناپایدار جوی شرایط خاصی است و کمک های امدادی در این شرایط به کاهش مشکلات کمک کرده و شرایط را آرام می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ارتباط ویدئو کنفرانس با کشیک سازمان امداد و نجات، در جریان روند امدادرسانی به استان سیل زده فارس، قرار گرفت.

وی در ادامه با برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس با تعدادی از روسای شعب جمعیت هلال احمر سراسر استان، در جریان روند امدادرسانی و توزیع اقلام مورد نیاز مردم قرار گرفت و از تلاش‌های شبانه روزی پرسنل و امدادگران سراسر استان تقدیر کرد.

ضعف منابع مالی هلال احمر را دچار بحران می کند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز در این نشست گفت: نگرانی اصلی جمعیت هلال احمر استان کرمان از وضعیت سد نساء بم است که طبق گزارشات، 2 مرحله دریچه های تخلیه این سد باز شده است.

علی گنج کریمی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی در منطقه به وجود نیامده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی جمعیت هلال احمر مصوبات مجلس و ضعف منابع مالی است و چنانچه این روند ادامه پیدا کند این جمعیت را دچار بحران می کند زیرا انبارهای جمعیت هلال احمر باید همیشه به اندازه مصرف 2 درصد از ساکنان استان ها از اقلام مصرفی پر باشد.

وی با اشاره روند امدادرسانی به سیل زدگان استان کرمان، افزود: 3 هزار بسته غذایی ازجمله کنسرو مرغ، کنسرو ماهی، برنج و روغن، در کنار سایر اقلام امدادی ضروری، بین خانوارهای محاصره در سیل در حال توزیع است.

گنج کریمی افزود: جمعیت هلال احمر استان کرمان به عنوان پایگاه امدادی و قطب امداد رسانی چنوب شرق کشور همواره نیازمند نگاه ویژه ی مسئولین است.