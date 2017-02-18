چالش ساخت «تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنابر اعلام دبیرخانه چالش‌های نوآوری و فناوری نانو با توجه به استقبال صورت گرفته و به‌منظور فراهم کردن فرصت بیشتری برای تکمیل و ارسال طرح‌ها از سوی فناوران و پژوهشگران، مهلت ثبت‌نام در اولین چالش فناوری نانو با عنوان «ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی» برای ۱۵ روز دیگر یعنی تا تاریخ ۱۵ اسفندماه تمدید شد.



از این رو محققان دانشگاهی، فناوران و شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان علاقمند به شرکت در این چالش فناوری تا این تاریخ فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی چالش فرم پیش‌نویس طرح را دریافت و نسبت به ثبت طرح پیشنهادی خود اقدام کنند.



چالش فناوری ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی طی سه مرحله برگزار و از پانزدهم‌ دی‌ماه فرآیند ثبت‏‌نام مرحله اول آن آغاز شده‌است.

نمونه‌های آزمایشگاهی برگزیده شده در مرحله دوم چالش جایزه نقدی ۵ میلیون تومانی به همراه ۱۰ میلیون تومان گرنت تحقیقاتی برای استفاده از شبکه آزمایشگاهی نانو و خرید مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز در راستای تکمیل مستندات فنی و تهیه نمونه محصول نهایی دریافت خواهند کرد.

به برگزیده نهایی چالش در مرحله سوم نیز جایزه نفیس ۶۰ میلیون تومانی تعلق خواهد گرفت.