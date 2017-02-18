باید به سمن ها توجه ویژه ای شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: از وضعیتی که این شهر دارد و چند ساعت تأخیر در پرواز پیش آمد بسیار متأسفم و امیدوارم دیگر چنین وضعیتی را در هیچ جای کشور نداشته باشیم.

وی افزود: امروز مسئولان ارشد خوزستانی در تهران با مسئولان رده بالای دولتی در حال بررسی همین موضوع هستند و جلسات متعددی را برگزار می کنند. این اتفاق یک روز روی نداده و یک روزه هم تمام نمی شود، بنابراین قطعا زمان خواهد برد.

معاون حقوقی وزارت جوانان بیان کرد: امیدوارم دولت تدبیر و امید که کارهای ارزشمندی را در این سال ها انجام داده یک کار متعهدانه را نیز برای حل این مشکلات در خوزستان انجام دهد.

خادم از کیانی زاده بابت همه تلاش هایی که در چند سال اخیر به عنوان مدیرکل و حتی دوره معاونی انجام داد، قدردانی کرد.

وی ادامه داد: اخذ حمایت از بخش های غیر ورزشی و همراه کردن دستگاه ها و شرکت های مختلف در سطح استان کارهای ارزشمندی بود که از دوره گرشاسبی شروع و در دوره کیانی زاده ادامه پیدا کرد. همچنین ایجاد آرامش در فضای ورزش و جوانان خوزستان نیز یکی از خصیصه های ارزشمند کیانی زاده است.

معاون حقوقی وزارت جوانان تصریح کرد: در حال تلاش هستیم که از توانمندی ها و خدمتگزاری های کیانی زاده در مسندی دیگر جامعه ورزشی خوزستان و عموم مردم را بهره مند کنیم.

خادم خطاب به حیدری گفت: ایجاد تعامل مثبت و منطقی با دستگاه های اجرایی خوزستان، استاندار، نمایندگان مجلس و همچنین توجه به حوزه جوانان را باید در دستور کار ویژه خود قرار بدهید.

وی افزود: برای سال آینده بالغ بر چند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه جوانان جذب کردیم که اتفاقات خوبی را برای ازدواج و اشتغال جوانان شاهد خواهیم بود.

معاون حقوقی وزارت جوانان تأکید کرد: مدیریت سمن ها به دست جوانان است که باید آینده این کشور را رقم بزنند، بنابراین باید به آنها توجه ویژه ای شود.

خادم اظهار کرد: سال آینده بودجه ای که به استان ها اختصاص می دهیم حداقل پنج برابر می شود که تقاضا داریم بخش عمده ای از این اعتبارات را به بانوان اختصاص دهند چون مردان امکان جذب اسپانسر و یا تلاش های دیگر برای جذب اعتبارات را دارند.

وی بیان کرد: ۱۳ هزار هیئت در کشور داریم که طی دو سال اخیر سالانه یک و نیم میلیون تومان مورد حمایت قرار گرفته اند، بنابراین دستگاه ها و شرکت هایی که امکان حمایت لازم از ورزش دارند را با یک مدیریت خوب حمایتی درخور شأن از آنها داشته باشند. در ورزش حرفه ای دولت امکان سرمایه گذاری آنچنانی را ندارد، بنابراین باید به دنبال جذب حمایت برای ورزش باشیم.