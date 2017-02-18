۶۰۷ واحد تولیدی در قزوین تسهیلات بهین ‌یاب دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین کارگروه تسهیل و رونق تولید استان به ریاست استاندار ودبیری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت عصر شنبه درسالن جلسات استانداری برگزار شد.

علی پرزحمت در این جلسه با ارئه گزارشی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: از ابتدای آغاز طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید از طریق سامانه بهین یاب، تاکنون ۴۳۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: ۵۸ هزار و ۹۹۶ واحد تولیدی در سراسر کشور برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که تعداد ۲۱۶۱مورد آن مربوط به استان قزوین است.

دبیر کارگروه تسهیل و رونق تولید استان اعلام کرد: از همه واحدهای ثبت نام شده استان در سامانه بهین یاب تعداد ۹۶۷ مورد مربوط به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان و تعداد ۱۱۹۴ مورد نیز مربوط به واحدهای تولیدی حوزه صنعت است.

وی اضافه کرد: تاکنون تعداد ۱۲هزار و ۵۷ واحد تولیدی صنعتی در سراسر کشور موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند که ۶۰۷مورد مربوط به استان قزوین است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین خاطر نشان کرد :تعداد ۳۲۴ واحد تولیدی به مبلغ ۱۸۹ میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان نیز از طریق پرداختهای مستقیم توسط بانکهای استان تسهیلات گرفتند.