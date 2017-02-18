ارائه قطعنامه حقوق بشری سوئد علیه ایران محکوم است

بهرام قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوع واکنش های رسانه ای در ارتباط با اقدام سوئد در ارائه قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان و ارتباط آن به سفر اخیر نخست وزیر این کشور به تهران اظهار داشت: انتظار ما این است که اگر رسانه ای قصد ورود به موضوعی در حوزه سیاست خارجی کشور را دارد، بهتر است بر اساس داده ها و اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیات اقدام و تمامی ابعاد و سوابق آن را بررسی کرده باشد.

وی افزود: متاسفانه بدلیل شرایط و فضای منفی ساخته و پرداخته شده علیه کشورمان برای ایجاد موج ایران هراسی، از حدود هفت سال پیش به رهبری آمریکا و رژیم صیهونیستی و با همراهی تعدادی از کشورهای غربی در شورای حقوق بشر در ژنو، هر ساله در یک کار مشترک، این کشورها اقدام به ارائه پیش نویس قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران می کنند که سوئد یکی از این کشورهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: براساس این قطعنامه که به اصطلاح قطعنامه ای محتوایی نیست، شورای حقوق بشر هر ساله ماموریت گزارشگر ویژه را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید می کند.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدام هر کشوری در ارائه قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان را به شدت محکوم می کند؛ ما براساس سیاست اصولی خود معتقدیم که اینگونه اقدامات غیرمنصفانه، نادرست و برخلاف واقعیات جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: اینگونه اقدامات و سیاست های دو گانه علیه کشورمان در حالی صورت می گیرد که بسیاری از این کشورها، به سادگی نگاه خود را بروی کشتار مردم بی گناه یمن و سوریه و عراق و جنایات حامیان منطقه ای گروه های تروریستی می بندند و بر خلاف هر ونه منطق، از اظهار نظر در مورد برخی کشورهای فاقد پارلمان و انتخابات به دلایل سیاسی پرهیز میکنند.