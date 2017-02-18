توجه به رویکردهای تحقیقی و مهارتی در آموزش کودکان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تربیت و سبک زندگی در عصر رسانه ظهر شنبه باحضور ۴۰۰ نفر ازبانوان فرهیخته، مبلغات و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و هیئت های مذهبی در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

سعید عزیزی پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی در این مراسم اظهار کرد: نظام های آموزش سنتی و مدرن با یکدیگر متفاوتند و دیدگاه های هرکدام به موضوع آموزش از یک رویکرد مورد توجه است.

وی افزود: آموزش سنتی، معلم محور و آموزش مدرن، شاگرد محور است، از این رو در آموزش سنتی بر انتقال دانش توسط معلم تاکید می شود اما در آموزش مدرن، معلم نقش رهنما و مشاور را دارد و تاکید بر یادگیری دانش آموز است.

عزیزی بیان کرد:در دیدگاه سنتی، وظیفه محوری آموزش، آماده کردن شاگردان برای زندگی است؛ از این رو مدرسه به صورت مستقل از جامعه دیده می شود. اما در دیدگاه مدرن، آموزش بخشی از زندگی است و مدرسه از جامعه و مسایل جاری درجامعه تفکیک نشده و دانش آموزان فرا می گیرند که چگونه با مسایل واقعی جامعه روبرو شوند.

کارشناس مسائل اجتماعی یادآور شد: رویکرد سنتی، تکرار را برای یادگیری مهم می داند و رویکرد مدرن، تحقیق را ارجحتر می داند.

وی تصریح کرد: در رویکرد مدرن هر دانش آموز، ویژگی ها و استعدادهای منحصر به فردی دارد و معلم باید هر دانش آموز را تشویق کند تا استعداد خودش را بیابد ولی در رویکرد سنتی، دانش آموزان یکسان تصور شده و تلاش می شود همه دانش آموزان به نتیجه واحدی برسند.

عزیزی بیان کرد: آسیب های آموزشی نظام سنتی شامل بالا بودن ساعات درس، مشق شب، یکسان دیدن استعدادها، تستها و آموزش های رقابتی استرس زا و محفوظات و اطلاعات اضافی است.

وی همچنین با اشاره به نظام آموزشی مدرن افزود:کاهش ساعات درسی برای مقطع ابتدایی، داشتن معلم ثابت در شش سال اول تحصیلی، مهارت آموزی، برگزاری آزمونهای فردی نه رقابتی و مفروش بودن کلاس های درس را از جمله مشخصه های نظام آموزشی مدرن عنوان کرد.

کارشناس مسائل اجتماعی بیان کرد: در نظام آموزشی دو مفهوم تربیت و مهارت تفهیم می شود که مفهوم تربیت زمینه سازی برای پرورش استعدادهای درونی است و مهارت نیز به عنوان آموزه هایی بر اساس نیاز در زمان معین تفهیم می شود.