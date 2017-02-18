به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، هوشنگ عطاپور بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در این استان به زودی وارد فاز اجرایی می شود افزود: این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به ‌منظور تدوین برنامه و خط‌ مشی دولت در موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است.

وی اظهار داشت: برای اجرای حقوق شهروندی در سطح جامعه، همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌ نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

عطاپور با بیان اینکه شهروندان حق دارند تا اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند بر ضرورت تعریف واضحی از اقتصاد مقاومتی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تاکید کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی مختص زمان و سال خاصی نیست افزود: رئیس جمهوری تاکید ویژه ای به تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق دارد.

عطاپور با تاکید بر استفاده از ظرفیت اقتصادی مناطق در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: فعالان شبکه های اجتماعی و رسانه در فرهنگ سازی برای اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی دارند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصاد مقاومتی در کشور گفتمان سازی اصول اقتصاد مقاومتی در میان مسئولان و مردم است، اظهار داشت: اصولا توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم فرهنگی و گفتمان سازی مبانی آن، امکان پذیر نیست.

عطاپور با اشاره به اینکه در بسیاری از دیدگاهها و نگاه مردم کار فقط کار اداره و اقتصاد تنها به اقتصاد دولتی معطوف می شود ادامه داد: این نگاه و ذهنیت اقتصادی مردم در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و باید تغییر کند و با ایجاد فرصت های کاری و همکاری دستگاههای اجرایی، استفاده از سرداران جبهه و جنگ و کارآفرینان مفاهیم و گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح عمومی تبیین شود.

وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود به معظل طلاق به عنوان یکی از ۵ آسیب اجتماعی کشور و استان اشاره کرد و بر فرهنگ سازی اجرای برنامه های مختلف برای کاهش آمار طلاق در استان تاکید نمود.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی همچنین از تهیه کتابی در خصوص استاندارد طلاق در استان توسط تیمی زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه خبر داد.

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرهاست و برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود.