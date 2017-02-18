دولت برای مشکلات مردم خوزستان چاره‌ اندیشی کند

حجت الاسلام سید مجید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات اخیر استان خوزستان که موجب اعتراض مردم این استان شده است، گفت: مردم استان خوزستان از مشکلات معیشتی و اقتصادی رنج می برند و باید دولت راهکارهای اساسی برای حل برخی از این مشکلات اتخاذ کند.

وی وجود ریزگردها، بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و بحران آب را مهمترین چالش های استان خوزستان دانست و افزود: برای رفع این مشکلات متأسفانه قول های مسئولان کشوری در این زمینه تاکنون محقق نشده است و باید تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های اساسی در این خصوص اندیشیده و هرچه سریعتر عملیاتی شود.

امام جمعه شادگان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص خدمتگزاری به مردم گفت: مدیران تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارهای خود قراردهند و با توان بیشتری به مردم این استان خدمات رسانی کنند.

حجت الاسلام شرفی گفت: امروز کشورمان به برکت جان فشانی شهدا و هدایت های رهبری و اتحاد و وحدت ملت شریف، در ثبات و اقتدار کامل است و قطعا دولتمردان باید قدر این مردم را بدانند و تمام تلاش خود را در خدمت رسانی به این مردم شریف استان خوزستان انجام دهند.