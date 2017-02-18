سرهنگ سید خلیل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت ۱۷ امروز (شنبه) یک جوان ۳۴ ساله کلاله‌ای به دلایل نامعلومی سه تن از اعضای خانواده خود را به قتل رساند و متواری شد.

وی افزود: این جوان که تحصیل کرده یکی از دانشگاه‌های کشور هندوستان بوده پدر و مادر خود را با تبر به قتل رسانده و خواهرزاده چهار ساله خود را خفه کرده است.

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان کلاله اظهار کرد: وقوع قتل توسط همسایه‌ها به نیروی انتظامی اطلاع رسانی شد و در حال حاضر جستجو برای پیدا کردن این قاتل فراری آغاز شده است.

هاشمی تصریح کرد: هنوزز از انگیزه و علت قتل اطلاعاتی در دسترس نیست.